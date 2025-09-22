lunes 22 de septiembre 2025

El emotivo mensaje de Maru Botana, a 17 años de la muerte de su hijo Facundo

A 17 años de la muerte de su hijo Facundo, Maru Botana compartió un emotivo posteo en redes sociales. La cocinera recordó al bebé que falleció en 2008 con un mensaje cargado de dolor, amor y reflexión sobre la huella que dejó en su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo, Maru Botana compartió un sentido posteo en sus redes sociales al cumplirse 17 años de la muerte de su hijo Facundo, quien falleció en 2008 a los seis meses de vida a causa de una muerte súbita.

En su cuenta de Instagram, la cocinera subió una fotografía de su bebé junto a un texto cargado de emoción. “Hoy es ese día… el día en el que si pudiera volvería todo para atrás, o el día que quisiera que nunca hubiera existido”, escribió.

El recuerdo de Facundo, el hijo de Maru Botana

Facundo había nacido el 8 de marzo de 2008 y era el sexto hijo de Maru con su esposo, Bernardo Solá. La tragedia ocurrió mientras la conductora se encontraba de viaje con parte de su familia en el sur del país, y el bebé estaba al cuidado de su abuela.

En este nuevo aniversario, Botana expresó lo difícil que resulta atravesar fechas tan significativas: “Aunque pasen los años, quienes tenemos el corazón roto sabemos que los días especiales son muy duros”.

image

Con dolor, agregó: “Nos hacemos mil preguntas sin respuestas. No entendemos nada. Es una mezcla de angustia, tristeza y una sensación incómoda que cuesta explicar”.

Un mensaje lleno de amor

Maru confesó que encuentra alivio en poder abrir su corazón y compartir su historia con otras personas que han atravesado pérdidas similares. “Él siempre está. Lo siento en cada uno de mis hijos. Pero hoy, Facu, las ganas de verte y tenerte conmigo son infinitas”.

También revivió recuerdos que quedaron grabados en su memoria: cuando uno de sus hijos se sentaba junto a Facundo para ver dibujos animados, o cuando otro deseaba llevarlo a los partidos de fútbol en su huevito.

Con emoción, relató lo doloroso que fue contarles a los más pequeños lo que había sucedido: “Tan chiquitos todos y tan duro tener que decirles que te habías ido al cielo. Te amamos y te recordamos siempre. Incluso Juani e Ine, que nacieron después, saben de vos y te tienen presente”.

Botana cerró su mensaje con una reflexión sobre lo que le enseñó esta pérdida: “Con el tiempo, la mochila pesa un poco menos. Se aprende y se puede seguir. Pero si algo me quedó de tu partida es el amor inmenso que dejaste y la unión que generaste en nuestra familia. Gracias, Facu, hoy y siempre en nuestras vidas”.

