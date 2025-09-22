lunes 22 de septiembre 2025

Rodaje accidentado

Tom Holland fue hospitalizado tras un fuerte accidente en las grabaciones de Spider-Man 4

Las grabaciones de la nueva película de Spider-Man se detuvieron tras un incidente que involucró a Tom Holland.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una noticia reciente preocupó a los seguidores de Marvel y a los fanáticos de Tom Holland. Se informó que el rodaje de Spider-Man: Brand New Day fue temporalmente interrumpido tras un accidente que involucró al actor británico.

Qué le pasó a Tom Holland

Según Deadline, medio estadounidense especializado en cine y televisión, las grabaciones se detuvieron porque Holland sufrió una leve conmoción cerebral. Una fuente cercana a la producción confirmó que el actor se tomará unos días de descanso por precaución antes de retomar las filmaciones.

El intérprete de Peter Parker fue el único afectado durante este incidente, y hasta el momento no se ha manifestado públicamente sobre lo sucedido, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

De acuerdo con la información divulgada, Holland fue trasladado al Hospital de Glasgow y su recuperación evoluciona de manera positiva. Los especialistas consideran que se trata de un golpe leve, por lo que se prevé que en los próximos días pueda regresar al set. Sin embargo, el momento generó un gran susto entre el equipo de producción y quienes estaban presentes durante el accidente.

