Jorge Rial y el historial de su corazón: las mujeres de su vida y sus traumáticas separaciones

Jorge Rial tuvo otras tres relaciones públicas antes de enamorarse de Romina Pereiro, con quien terminó su relación en las últimas horas y puso tristes a sus miles de seguidores, respectivamente. Tras su escandalosa separación de Silvia D'Auro, su esposa por más de 20 años con quien adoptó a sus hijas, estuvo en pareja con dos reconocidas figuras del ambiente artístico: Mariana Loly Antoniale y Agustina Kämpfer. En este repaso por su historial amoroso te contamos los pormenores de los romances del ex Intrusos.

Su primera esposa, familia y escándalo: Silvia D`Auro / 1990 - 2011

Silvia D`Auro y Jorge Rial

Época en la que Rial era el panelista de Indiscreciones, el ciclo que conducía Lucho Avilés cuando el periodista comenzó su noviazgo con Silvia, la primera gran pareja de su vida. Junto a ella tomaron la decisión de adoptar a sus dos hijas, Rocío y Morena Rial, y formaron una familia. Pero todo el amor que había al comienzo de la relación se tranformó en espantoso odio en 2011. Tras varias denuncias por maltrato, todo terminó de la peor manera. Cortaron total contacto y sus hijas denunciaron a ella por violencia. Desde aquel momento, D'Auro se borró de los medios de comunicación y de los portales de espectáculos que siempre hablaban de ella.

Romance mediático y polémico con "La Niña": Mariana Loly Antoniale / 2012 - 2014

Mariana Loly Antoniale y Jorge Rial

El conductor, 26 años mayor que ella, lo confirmó en abril de 2012. "Estoy enamorado, uno esconde a las amantes y para Mariana no me pareció justo, hace dos meses estamos saliendo y no tenía por qué esconderla. Estoy feliz", explicó el mediático cuando confirmaba que era un noviazgo inesperado pero muy sólido. Un flechazo. En aquel momento, hacía tan sólo 6 meses se había separado de Silvia D'Auro. La modelo se acopló a su familia y comenzó a tener una estrecha relación con sus hijas, sobre todo con Morena. Viajes, acoso de paparazzis, temporadas de teatro. Hubo de todo. Pero en junio de 2014, se terminó. "El amor se va borrando, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana", confesó el periodista. Drama y más drama.

Amor político y de transición: Agustina Kämpfer / 2015 - 2017

Agustina Kämpfer y Jorge Rial

Todo empezó con una invitación a tomar algo en un bar. No fue un café sino un trago, más específicamente un pisco sour, la excusa perfecta para dar rienda suelta a la imaginación. Y tan sólo 4 días después de la viralización de esa imagen, la tapa de la revista Paparazzi confirmó el comienzo del noviazgo del conductor con la ex de Amado Boudou. Fue todo muy rápido: tapas de revista, planes de convivencia y hasta viajes al exterior. Pero la relación no duró demasiado. En febrero 2017, un año y medio después del inicio y tras una crisis en abril, se supo que estaban separados. "Fue a fin de año, cada uno pasó las fiestas por su lado y después yo viajé a India. Nos tomamos todo este tiempo para madurar la situación antes de hacerlo público para cuidarnos mutuamente", explicó Agustina.

Y cuando todo parecía ir por el buen camino...: Romina Pereiro y una separación inesperada:

Romina Pereiro y Jorge Rial

El romance con la nutricionista arrancó y se transformó rápidamente en casamiento y familia. Familias ensambladas y mucho pero que finalmente no alanzó y en los últimos días arrojó declaraciones que sembraron muchos rumores al respecto, hasta la real separación. El nombre de Loly Antoniale como la supuesta tercera en discordia comenzó a tomar fuerza luego de que Morena, la hija de Jorge Rial, intercambiara con ella unos simpáticos mensajes en redes sociales, algo que llevó a que se creyera que ambas son amigas producto de un acercamiento de la expareja.