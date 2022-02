"Estoy muy triste": More Rial se mostró devastada

La vida no es fácil para More Rial pese a que, a simple vista, parezca tener todo solucionado. La fama y la exposición han provocado que muchas veces tenga que sufrir más de la cuenta y, lamentablemente, eso no es algo que pueda dejar atrás fácilmente. No le tiene miedo a mostrarse vulnerable y hace algunas horas volvió a probarlo.

More Rial utiliza su cuenta oficial de Instagram básicamente para comunicarse con sus seguidores y fue allí que dijo que estaba triste, pero no especificó en los motivos. Aparentemente tuvo un mal día que luego se complicó más al poner música triste y el hecho de que lo anunciara hizo que varios se preocuparan.

More Rial en su intento por aclarar su angustia

Vía: Instagram pic.twitter.com/LZZUTi0u82 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 7, 2022

De todos modos, después de algunas horas volvió a aparecer para anunciar que, más allá de la angustia ya está remontando esperanzada porque en algunas horas es su cumpleaños. La influencer intentó calmar los ánimos y terminar con la preocupación, pero quizás hubiese sido más efectivo que detallara qué le pasó realmente.

¿Será que More Rial está teniendo días de bajón por algún conflicto secreto con Jorge Rial? ¿O será el padre de su hijo el gran causante de su malestar? No lo sabemos, pero confiamos en que con el correr de las horas se anime a contar la historia completa.

En medio de rumores de romance con Alexander Caniggia y de haber mostrado que tiene muy buena relación con Loly Antoniale, More Rial intenta salir airosa de una situación que le duele y que, quizás, tenga que ver con los sentimientos. Ojalá que no le esté sucediendo nada grave y que, si eso pasa, pueda sobreponerse lo antes posible.