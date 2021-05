Hundido: Jorge Rial no pudo con TV Nostra, renunció y pidió disculpas

A casi dos meses de su tan anunciado debut, Jorge Rial confirmó este viernes en vivo que TV Nostra se despide definitivamente de la pantalla. El periodista renunció a la conducción, mismo momento en el que el staff de panelistas se enteró de la noticia ya que evidentemente no habían sido notificados y tiró el bombazo al aire.

"Es una decisión personal que tome en absoluta soledad con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora y piensa que está para otra cosa o que sabe lo que el otro quiere. Es algo natural en nosotros. Nos emperramos, nos enojamos y preferimos put* a la gente y decirle que tiene la culpa de lo que nos pasa. Este no es el caso”

Muy pocas veces, el periodista fue visto en estas circunstancias, lo cual sorprendió no solo a los presentes, sino también a su público cuando anuncia un gran cambio de rumbo y una decisión que cambiara el curso de su carrera y de su vida.

"Cuando decidí dejar Intrusos, dejaba ese espacio de comodidad que todo el mundo quiere para arrancar un nuevo desafío como era TV Nostra. Lo hice feliz de la vida. Esta fue una apuesta personal creyendo que la circunstancia daba para meterse en la política a través de la ironía. No lo logré. Es responsabilidad mía. Me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo sé todo", sentenció ante la mirada seria de Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.

Rial, no escatimo en su pedido de disculpas y lo dirigió en general anunciando su renuncia de manera unilateral:

"Les pido disculpas por haberlos decepcionado. No era mi intención. Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que pude tener. Tuve los mejores jugadores detrás y delante de cámara. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Todavía hay un seguro que es recapacitar. Sino, me dedicaré a estar con mi nieto y con mi familia".

Un final inesperado para un periodista, por sobre todo mediática, que cambió el rumbo de su carrera como también cambiaron los tiempos.

Si bien su renuncia no quedo en la nada, horas después comenzaron a salir diferentes versiones acerca de su repentina renuncia y muchos otros actores involucrados que no arrojaron propiamente luz al hecho de que el barco de TV Nostra se hundía junto con Rial.

Fuente: Con información de América y Pronto