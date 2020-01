Morena Rial contra Agustina Kämpfer: “La odio ciento por ciento”

Morena Rial estuvo junto a Facundo Ambrosioni en un programa de televisión uruguaya donde dejó picantes declaraciones. Sin plumas en la lengua, la hija de Jorge Rial habló justamente de las parejas de su padre y opinó sobre cada una de ellas.

“Yo no me meto, es la vida de mi papá. Me llevo bien con Romina Pereiro porque es su mujer”, indicó en el programa La Mañana en Casa que transmite el Canal 10 de Uruguay. Posteriormente, habló positivamente sobre “Loly” Antoniale: “Yo a Loly la amo, me llevo bien, seguimos teniendo contacto”, afirmó More.

Todo cambió cuando el conductor que la entrevistaba le nombró a Agustina Kämpfer, a lo que la hija de Rial indicó: “La odio totalmente, al ciento por ciento. Nos llevábamos muy mal, todos la odian, cuando estaba en casa ni la saludaba”.

Ante estas declaraciones, en Los Ángeles de la Mañana no dejaron pasaran la oportunidad de consultar esto con la panelista. “En mí no habita el odio, no sé lo que es”, retrucó Kämpfer, quien además se mostró sorprendida e incrédula por la pregunta: “No sé si dijo eso, me lo están contando ustedes. ¿Por qué debería repercutir en mí? De verdad que no sabía de sus declaraciones y me tengo que ir”.