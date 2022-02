Jorge Rial mueve fichas y aumenta los rumores de crisis con Romina Pereiro

Jorge Rial es, sin lugar a dudas, el periodista de espectáculos que más información maneja. Sin embargo, ese enorme caudal de poder no lo exime de ser víctima de las situaciones a las que nos enfrentamos todos: el desamor. Su matrimonio con Romina Pereiro no es muy antiguo, pero ya están dando señales de malestar.

Hace ya algunas horas, varios portales están informando que Jorge Rial y Romina Pereiro estarían en crisis luego de que él decidiera viajar solo a Miami, supuestamente, a encontrarse con Loly Antoniale, su expareja. Por supuesto, ninguna de las partes ha desmentido o aseverado nada, pero el rumor ya está instalado.

Romina Pereiro y Jorge Rial en su casamiento.

Ángel de Brito es quien ha alzado la voz y, misteriosamente, se ha colocado del lado del exconductor de “Intrusos” asegurando que su colega solo se está tomando unos días de vacaciones y que no hay separación con Romina Pereiro. Ya sabemos que Ángel es otro de los periodistas que es considerado como fuente confiable, con lo cual, no hay razones para no creerle.

Vale destacar que esta no es la primera vez que surgen versiones de ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro, pero siempre resultaron ser falsas alarmas. Parece que el empresario y su esposa han construido una relación muy libre y para ellos es normal vacacionar por separado, algo que para la mayoría es un claro indicio de alarma.

La imagen en la que Ángel de Brito desmintió la ruptura de Jorge Rial con Romina Pereiro.

El nombre de Loly Antoniale como la supuesta tercera en discordia comenzó a tomar fuerza luego de que Morena, la hija de Jorge Rial, intercambiara con ella unos simpáticos mensajes en redes sociales, algo que llevó a que se creyera que ambas son amigas producto de un acercamiento de la expareja. No obstante, todo el ruido parece haber sido pura alharaca y lo más probable es que ni el nacido en Munro ni Romina Pereiro salgan a aclarar nada.