¡Bomba!: crecen los rumores y las pistas de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Los fuertes rumores de que entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul había un romance empezaron a escucharse hace algunos meses ya, inclusive antes de que se confirmara su separación de Camila Homs.

Fue entonces cuando en julio de 2021, el deportista estaba por ser papá por segunda vez con Camila Homs, y tanto él como su pareja se apuraron en desmentir las escandalosas versiones sobre luna separación por culpa de la artista argentina. Tal como dijeron, con Tini tenían un grupo de amigos en común nada más.

Para los fans, los rumores explotaron cuando efectivamente De Paul confirmó que su relación con Homs se había roto, a pesar de ser papas hace poco tiempo. Y sobre esa hipótesis habló Estefi Berardi en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Baribieri:

“La semana pasada (Rodrigo) contó que están separados hace varios meses. Me decían que los rumores que había sobre De Paul afectaban mucho a Camila Homs y quería cuidarla. La podría haber cuidado antes, ¿no?”

La imagen de la ex pareja del jugador de la selección con un bebé y sola deja muchas respuestas inconclusas y sin responder. Sobre todo, por la reacción de ella a una frase desgarradora que representaría por lo que está pasando actualmente: decía “Me soltaste tan rápido que dudo que haya sido real lo que antes me decías”, decía el post al que reaccionó con un like.

“A mí me dijeron que Tini y De Paul están a full. Me contaron que hubo un asado en la casa de ella, en Nordelta, donde vive con los padres, y una reunión muy reciente en donde estaban las amigas de ella y de él. Ellos cuentan que es una amistad”

Un detalle que revelaría un acercamiento:

La periodista Berardi, siguió con su bomba chimentosa y replicó una imagen de la artista con la remera con agujeros de Balenciaga con la que apareció Rodrigo tomando mate en una foto, la misma que usó Tini a mediados de año, cuando hizo un vivo en España con Ibai, justo en la época en la que arrancó el rumor de relación oculta entre ambos.

“Tiene los mismos agujeros. Una remera de él a ella le quedaría enorme porque es diminuta. Ella es muy flaquita”

Cabe recordar que Rodrigo De Paul también se vio involucrado en el escándalo del Wandagate, cuando se lo acercó en calidad de amante secundario con la China Suárez, rumor que quedo totalmente desmentido por sus protagonistas pero que casi lo hizo quedar enganchado al escándalo de infidelidad del año.