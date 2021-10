De Paul le cortó el rostro a la China Suárez y negó ser el amante: "Lo juro por..."

En medio de la ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, escándalo en el que se confirmó que la China Suárez trató en reiteradas ocasiones de seducir al futbolista por medio de comprometedores mensajes, varios famosos aparecieron en la historia como los presuntos amantes de la actriz.

Entre esos hombres aparecieron Luciano Castro, Gonzalo Heredia, el músico Sebastián Yatra y el futbolista Rodrigo De Paul. A ellos se los vinculó con la actriz románticamente, razón por la que se habría separado de Benjamín Vicuña.

En ese sentido, en diálogo con Flavio Azzaro, conductor de Crónica HD, el futbolista de la Selección Argentina de Fútbol, desmintió la información de su supuesto amorío con la intérprete: "Sí boludo, se volvieron locos. No sé de dónde. No la vi en mi vida a la China. Por Francesca, mi hija, que no la vi nunca. No la conozco".

(Fuente: Diario Show)