"Te mete los...": mirá cómo la "amiga" manipulaba a Gisela Dulko para que se separara de Gago

El escándalo en torno a la infidelidad de Fernando Gago a Gisela Dulko parece no acabar. Y peor aún, siguen saliendo a la luz detalles de la relación prohibida entre el ex futbolista y "la mami del colegio", Verónica Laffitte. Los periodistas de espectáculos afirman que la tercera en discordia, y ahora actual pareja, trataba de convencer a la ex tenista de que dejara a su pareja ya que tenía la sospecha de que "la engañaba".

Pía Shaw contó en "Los Ángeles de la mañana" cómo hizo: "Tengo una data más para sumar, importantísima, para que ustedes sepan y vean esto. Esto fue contado por alguien que forma parte de ese chat. Esta chica Verónica, a quien le mandamos un cariño muy grande, antes de que nos ponga un bozal legal, la incentivaba a Gisela y le decía ‘tu marido te mete los cuernos, dejalo, para qué estás con él".

Momentos antes, Cinthia Fernández confirmó que Gago ya había oficializado su relación con Laffitte y que ya estaban conviviendo en su hogar de Nordelta.

¡Durísimo!

(Fuente. Diario Show)