Reapareció Chano Moreno Charpentier: presentó el video de su nuevo tema “Quarentina”

En el día que está cumpliendo 40 años, Chano Moreno Charpentier reapareció en las redes sociales con dos noticias que festejaron sus seguidores: la primera fue el lanzamiento del video de su nuevo tema Quarentina que ya se encuentra online y la segundo fue el anuncio de su regreso a los escenarios.

El músico confirmó que el próximo jueves 4 de noviembre dará un recital en el Estadio Luna Park. La información llega en el momento que Chano se encuentra realizando un tratamiento para combatir sus adicciones y a menos de dos meses del confuso episodio en el que un policía le disparó y por el que terminó hospitalizado, atravesando una cirugía que le salvó la vida.

Quarentina es bastante elocuente. “Una nueva canción. Una nueva vida. Aislación, vigilancia y susto, pero que me encierren con vos. Ya no se siente el perfume de las flores de septiembre, ni la vecina me saluda más. Y hace 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Me han quitado mi antiguo sueño de las multitudes. Con las manos limpias ya no se aplaude, todavía no es noviembre y no me quedan ganas. Todos adentro y haciendo caso. ¿Qué diría el loco Flaubert? La educación sentimental de nadie. Cambio amar a quien ya no me ama, por no amar. Cambiaría todo por vos. Cambio combinaciones infinitas de ideas de todos por caminar con vos. Y en lo inevitable de lo inevitable que me encierren con vos. Rezo por volver a verte. Al amanecer de un atardecer de noviembre. Cambiaría por vos”, es parte de la letra de la melodía.

El ex líder de Tan Biónica, Santiago Chano Moreno Charpentier, se presentó este martes ante la Justicia para desbloquear el teléfono celular que la Policía Bonaerense le secuestró el 26 de julio pasado, cuando recibió un disparo en el abdomen por parte de un efectivo que acudió a su casa en medio de un supuesto episodio psiquiátrico del músico, que lo habría intentado atacar con un cuchillo.

Al salir de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de la localidad bonaerense de Campana, el músico se detuvo a hablar con la prensa y aseguró que no recuerda nada del incidente que mantuvo con su mamá esa noche.

“No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, señaló Chano. Lo que aún sí conversa en su memoria, dijo, “es el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá”.

En una breve charla que mantuvo con los periodistas, Chano contó se encuentra muy bien de salud y que continúa en rehabilitación: “Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”.

Se mostró muy agradecido con sus fans y con las personas que le hicieron llegar muestras de cariño cuando estuvo internado en el Sanatorio Otamendi y remarcó que lo último que quiere es volver a pasar por una situación de esas características. “Espero que es tocada de fondo sea la última”, indicó el músico.

Recordemos que el 26 de julio pasado, Chano se encontraba en su casa de la localidad de Exaltación de la Cruz cuando su madre, que estaba con él, pidió ayuda a una guardia psiquiátrica por el estado emocional en el que se encontraba el cantante. Al no poder manejar la situación, el profesional que lo atendió pidió intervención policial. Acudió el oficial Facundo Amendolara, quien al sentirse amenazado le efectuó un disparo.

Fuente: Infobae,