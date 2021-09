Netflix no se pierde una: mirá el trailer del nuevo documental sobre el conflicto de Britney Spears con su padre

Su vida se ha convertido en un constante ir y venir de polémicas, altibajos, enfrentamientos y entradas y salidas de centros psiquiátricos. Y es que no pasa un día sin que Britney Spears sea noticia y que millones de personas en el mundo quieran conocer detalles sobre la estrella de la música.

Por ese motivo, Netflix ha anunciado que prepara un documental sobre la complicada relación entre la cantante y su padre a raíz de la tutela a la que ha estado sometida Britney durante los últimos trece años. Y lo ha hecho a través de la cuenta de Twitter de la plataforma con un pequeño teaser de solo 18 segundos en el que se escucha cómo la cantante deja un mensaje de voz a su abogado en el año 2009.

"Hola, mi nombre es Britney Spears, te llamé antes. Llamo de nuevo porque solo quería asegurarme de que durante el proceso de eliminación de la tutela...". Y se corta. Eso es lo que se queda grabado y lo que da pie a 'Britney vs. Spears', que es como se llamará este documental, dirigido por Erin Lee Carr, que lleva más de un año trabajando en él, tal y como señalan en la revista Variety.

También se dice que habrá varias personas del círculo cercano de Britney Spears entre los entrevistados para este documental, pero también está casi descartada la aparición de la cantante, que durante la dependencia legal de su padre prácticamente no habló sobre ello. Cabe recordar que el pasado mes de agosto, Jamie Spears renunciaba a continuar como tutor legal de la cantante después de 13 años controlando todos los aspectos de su vida.

Será interesante conocer los motivos que dieron lugar al movimiento 'Free Britney', que nació 2019 con el apoyo de famosas como Miley Cyrus, Paris Hilton o Cher y que no dudaron en sacar a la luz las supuestas injusticias que se estaban cometiendo con la cantante.

Uno de sus argumentos es que la artista es plenamente funcional y que puede desempeñar su trabajo con normalidad. De hecho, durante su tutela, ingresó nada menos que 138 millones de dólares por los derechos de autor de sus canciones.

Sin embargo, este no es el primer documental sobre Britney Spears. En febrero se estrenó 'Framing Britney Spears', realizado a partir de una investigación de The New York Times y donde se detallaba la vida de la cantante, su relación con los paparazzi que desembocaron en la crisis de salud mental del 2007, así como también el origen de la tutela y el vínculo con su padre.

Pero no todo son malas noticias para la artista, que la semana pasada anunciaba su compromiso con su actual pareja, Sam Asghari, con el que lleva desde 2016. Eso sí, habrá que esperar para ver este nuevo documental de Netflix que, sin duda, volverá a poner a Britney Spears en el centro de la polémica.