Conmoción: falleció una estrella de cine de la mítica serie "Sex and the City"

Los fanáticos de "Sex and The City" vivían un momento de felicidad con el lanzamiento de “And Just Like That”, el reboot de la icónica serie. Pero en las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de Willie Garson, el actor que interpretaba a Blatch Stanford en la tira.

Sin dudas representaba un gran recuerdo para los televidentes ya que interpretaba al amigo de Carrie Bradshaw, quien era llevada a cabo por Sarah Jessica Parker. Pero este martes, a los 57 años, perdió la vida como consecuencia de una extensa lucha contra el cáncer, de acuerdo a lo que publica Variety.

Garson tuvo una participación de 27 capítulos y en la tira era agente de ventas, también conocido como “Stanny”. El actor aparecerá en el reboot que verá la luz antes del final de 2021, lo que será su última participación en la saga que incluyó dos películas en las que también hizo aportes.

Justamente la cuenta de Instagram de “And Just Like That” se despidió con un emotivo posteo del reconocido actor. “Willie Garson era en la vida como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años”, escribieron. Por último, agregaron: “Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento”.

(Fuente: Diario Show)