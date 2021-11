El tremendo comentario de Nicki Nicole sobre Diego Maradona que generó polémica

Nicki Nicole estalló las redes una vez más este viernes y no solo por su último lanzamiento, ‘Parte de Mí’, sino también por sus dichos sobre Diego Armando Maradona que se viralizaron inmediatamente. La joven rosarina mantuvo una entrevista con el diario español El País, y en medio del diálogo sobre el gran momento de su carrera, surgió el nombre del Diez y su respuesta fue contundente.

La periodista española Raquel Peláez preguntó si alguna vez había sufrido un tipo de abuso sexual, que la motive a lanzar su canción titulada Venganza, que trata la violencia de género a lo que su respuesta marcó su real compromiso con la causa que tanto moviliza:

"No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: 'Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo'”

Muy perspicaz, la entrevistadora le preguntó por cómo se vivió en Argentina la muerte de Maradona, y su vinculación con algunas acusaciones de violencia de género durante sus años de “gloria futbolística”:

La estrella de la canción argentina de 21 años que fue la más joven intérprete argentina en pisar el show de Jimmy Fallon en Estados Unidos, deslizó una polémica respuesta sobre el difunto Diego y dejó a todos paralizados:

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.