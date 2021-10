Mirá dónde sorprendieron durmiendo juntos a Nicki Nicole y Trueno

Nicki Nicole y Trueno hace más de un año que están saliendo. En un principio se ocultaban y no se mostraban juntos, pero después de un tiempo decidieron gritar su amor a los cuatro vientos y hasta el día de hoy lo siguen haciendo.

La intérprete de "Ya me fui" subió una foto junto a su novio donde se los puede ver abrazados y él durmiendo sobre el pecho de ella. Para descomprimir con tanta ternura, la cantante le puso un meme de unos perros imitando la imagen que ella estaba compartiendo.

Ante la historia que compartió Nicki con sus seguidores, Trueno la reposteó y la publicó en su Instagram. A la misma foto que ya estaba en el perfil de su novia decidió agregarle un mensaje y escribió: "Te amo hermosa".

Ambos oficializaron su amor con la canción "Mamichula", y recientemente contó que está comprometida. En diálogo con Ibai Llanos, Nicki reveló que a los 3 meses de relación él le propuso casamiento. Fue en la terraza de la casa de Trueno en el barrio porteño de La Boca. “El quería hacerlo ahí para que se vieran los dos puentes", expresó, aunque ella le teme a las alturas y no se sintió cómoda. "Me emocioné, me puse feliz. Primero lloré y después dije que sí", finalizó

Los artistas están cada vez mejor y sus carreras no paran de crecer. Ella es la primera cantante argentina que se presentó en el programa de Jimmy Falon para dar un show increíble.