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Todos los motivos por el cual Donato de Santis renunció a MasterChef tras 10 años

El chef dejó el reality de cocina por varias causas relacionadas a su familia y su salud, dijeron desde su entorno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Esta semana, la final de MasterChef Celebrity se tiñó de tristeza cuando, antes del inicio de la competencia, Donato De Santis presentó su renuncia como jurado tras una década en ese lugar, y ahora se conocieron las causas.

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En Implacables, Fabiana Araujo reveló que el chef: “Hace un tiempo dijo que se va a dedicar ahora a su familia y a su salud”. “Este momento creo que está en La Puglia, en Italia. Realmente llamó la atención”, agregó la panelista.

Susana Roccasalvo tomó la palabra y contó cómo se vive MasterChef Celebrity desde adentro. “En realidad es un programa maravilloso, pero lleva siete horas las grabaciones, y a eso hay que sumarle la ida y la vuelta a la casa de uno. Se hacen ocho horas, en algunos casos ocho horas, ocho horas y media”, reveló.

Los motivos de Donato de Santis a su salida de MasterChef

“Donato es un empresario, acaba de abrir dos restaurantes en Corrientes. Él tiene a su mujer que vive en La Puglia. Es Argentina, pero se enamoró de La Puglia. Así que tiene que estar un poco más con su mujer allá, con su madre, que es una señora muy mayor, y atendiendo sus negocios acá. Entonces, no se puede estar tantas horas”, agregó la conductora.

Antes de Masterchef, él se había ido a Francia, a trabajar ahí en un restaurante, a experimentar; y lo convencieron para este último Masterchef. Por eso, él ya venía meditando esta decisión”, aportó Naiara Vecchio.

El propio Donato se mostró en las últimas horas desde La Puglia a bordo de su moto clásica. “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”, escribió.

Fuente: Ciudad

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