Se picó en Bake Off: Dolly Irigoyen enfureció con un participante por una pésima actitud

Una noche de mucha tensión se vivió este viernes en la pantalla de Telefé, más precisamente en el programa Bake Off. El tenso cruce tuvo como protagonistas a Dolly Irigoyen, una de las jurado, y Gino, uno de los participantes favoritos de la competencia.

El reto de la jurado se dio al momento de la devolución, cuando lo sorprendió con cara de enojada y tono serio, como pocas veces se la ha visto durante el ciclo de cocina.

“Gino, te voy a hablar de una actitud tuya que espero que no se repita en la cocina. ¿Sabés por qué se te cayeron las tartas?. Se te cayeron porque estabas ‘alocotonado’ y en un momento dado estaba una máquina, que cuesta muchísimo comprar y tener como lo es una batidora, le pegaste una patada y la máquina se desplazó. El 'santo Gino' te castigó porque no se tratan mal los equipos de cocina, sobre todo cuando no son tuyos", dijo enojada Dolly.