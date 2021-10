Bake Off Argentina: la última eliminada apuntó sin filtros contra un ex compañero

Belén Pérez, la última participante en ser eliminada de Bake Off Argentina está transitando su eliminación de esta última semana con muchas explicaciones y apariciones en algunos medios para dar su perspectiva de uno de los certámenes más importantes del momento.

“El que se consagre campeón en esta temporada, con todo respeto, creo que va a tener un logro muy importante. El que gane esta temporada va a tener una preparación muy importante por haber trabajado todos los días, en comparación a las otras temporadas”. Noticias Relacionadas Bake Off Argentina: lluvia de memes y descontento en la última eliminación

Bake Off Argentina: Damián Betular confesó uno de sus secretos de pastelería en eventos

Tras una entrevista en una radio porteña. Belén también hablo del jurado y, sobre todo, de quien tenía miedo de sus devoluciones y dijo “La que a mí me daba más miedo era Pamela Villar, es súper exigente y estricta a pesar de su modo tan dulce, te clava los ojos y siendo tan sofisticada, te sentís un horror. Para mí es la más exigente”, remarcó la ex participante. Y continuó: “Dolli Irigoyen es la más dulce, pero no es mala, lo hace para cuidarnos. Y a Damián Betular te lo querés llevar a tu casa”, definió Belén sin ningún filtro.

Pero para agregarle pimienta al asunto, Belén no se conformó con hablar de las autoridades de la cocina, sino que también tiró algunos bombazos con respecto a sus compañeros de competición y las actitudes entre grupitos que señaló de “selectos”.

“Yo no tenía mucha relación con Facundo Tarditti. El tiene muchas fans, pero es más reservado y distante, mira más de afuera. Se acerca a los que le parecen, no pegó mucha onda. Pero eso es la personalidad de cada uno. En el grupo es el más cerrado, no parece del grupo el que piensa somos todos compañeros. Las apariencias engañan”

La eliminada dice que puede ser por la forma de “Esto exige muchas horas de estar grabando, y detrás de todos hay una vida y cosas que nos pasan”. Esto lo expresó haciendo alusión a algunos llantos exagerados por parte de sus compañeros que quedan expuestos en los diferentes programas que se han emitido hasta el momento.