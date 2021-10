Alex y Charlotte Caniggia, complicados: ¿podrían ir presos por agredir a un periodista?

Los hermanos Alex y Charlotte Caniggia agredieron de manera violenta a Pablo Layús en un boliche de Córdoba, en tiempos en que el comunicador era cronista de Intrusos. Los mediáticos tienen acusaciones por lesiones leves y amenazas.

A través de Twitter, Layús informó que la fiscal Mercedes Balestrini solicitó cinco meses de prisión condicional para Charlotte, y una pena en suspenso de un año y cuatro meses para Alex. Un dato no menor si se trata de una discusión en las puertas de un boliche.

Charlotte Caniggia podría tener una reducción en su condena por mostrarse arrepentida de haberle roto el celular a Layús. Mientras que Alex Caniggia no expresó ningún tipo de culpa, todo lo contrario, enm una entrevista para radio Alex dijo sin ningún filtro:

"Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más, si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa".