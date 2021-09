La nueva faceta de Alex Caniggia... ¡como político!: "Se viene una nueva Argentina"

A través de historias en su cuenta de Instagram, Alex Caniggia contó que se meterá de lleno en la política, y así se suma a la lista de famosos que incursionan en este campo. Si bien, primero el hijo de Mariana Nannis les contó a sus seguidores a quien había votado en las PASO, luego contó que formará parte de la propuesta del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei.

En este sentido, el ex participante de Masterchef Celebrity replicó el anuncio que su abogado hizo en las redes: "Dejo este comunicado a través de mi cuenta personal de Instagram gente. No voy a hacer más televisión, me voy a dedicar 24/7 a la política de ahora en más, por una Argentina sin pobres, por una Argentina que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida Hi-Society, por una Argentina potencia mundial".

Y su letrado escribió: “Es oficial! @alexcaniggia en la política! Por una argentina mejor!! Claramente voy a ir con el como candidato! Forjamos un futuro mejor”.

SU VOTO EN LAS PASO

El hijo del Pájaro contó que le dio su voto a Javier Milei en las últimas elecciones: "Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? A Milei (Javier), el peluca".

Y finalmente agregó: Las ratas murieron, se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenados. ¿Me entendés a lo que voy? Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei. ¡Viva la libertad!".

(Fuente: Exitoína)