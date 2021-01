Claudia Villafañe confesó cuál fue el ofrecimiento que les hizo a sus hijas cuando murió Maradona

Ese mismo día que murió Diego Maradona, Claudia Villafañe abandonó la grabación de MasterChef Celebrity. Tras ausentarse a dos grabaciones, la empresaria retomó su lugar en el certamen. A un mes y medio del fallecimiento del Diez, la madre de Dalma y Gianinna Maradona contó detalles de su regreso a Flor Vigna en el segmento #Masterchefalacarta.

“Los primeros dos días me costó... Hablé con la producción y me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Me dijeron que mi lugar siempre iba a estar, que no me iban a poner reemplazo, nada. Y que, si quería dejarlo, tampoco había problema. Y pensé que lo mejor era seguir y tomarme esto como un trabajo”

“No me iba a hacer bien estar en casa mirando televisión. Me iba a hacer bien estar acá con la gente que me quiero y disfrutar del programa”, confesó Villafañe, y luego reveló el fuerte ofrecimiento que les hizo a sus hijas.

“A las chicas le dije que si necesitaban que dejara el programa para acompañarlas 24 horas, lo hacía. Y las dos me dijeron que no. Que no era justo, porque falta tan poco para que esto termine que no era justo dejarlo ahora”.

Dejó una vez más en claro que es una de las favoritas del certamen y sobre todo es una súper mamá decida a dar todo por su hijas.