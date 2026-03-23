Montaña, historia y semitas: así fue el primer programa de "Por el mundo" con Marley y Vicky en San Juan

Telefe puso en pantalla el primer programa de Por el Mundo 2026 en San Juan, con Marly y Vicky Xipolitakis.
Finalmente, durante la noche de este domingo, Telefe emitió la primera entrega del ciclo "Por el Mundo 2026" en San Juan. Durante la esta parta, se pudo los ver a Alejandro “Marley” Wiebe y a Vicky Xipolitakis recorriendo distintas zonas de la provincia en un programa marcado por la montaña, la historia local y las semitas.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " San Juan brilló en la pantalla nacional Este domingo, Telefe presentó la primera entrega de Por el Mundo 2026 desde nuestra provincia. Marley y Vicky Xipolitakis recorrieron más de 50 destinos en solo dos días, mostrando lo mejor de San Juan: su historia, sus paisajes imponentes y su cultura. Pasaron por íconos de la Capital como el Teatro del Bicentenario y la Celda de San Martín, y hasta se animaron a cocinar las tradicionales semitas. La segunda parte nos llevó a los verdes paisajes de Calingasta, con bodegas, hoteles y vistas increíbles de montaña. La próxima entrega se podrá ver el domingo 29 de marzo a las 21 hs. *Imágenes: Telefe #SanJuan #PorElMundo #Turismo #Argentina #Calingasta"
View this post on Instagram
Cabe recordar que, la segunda entrega del programa de Telefe se podrá ver el próximo domingo 29 de marzo, desde las 21.