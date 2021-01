¡Bombazo!: apareció otra hija de Diego Maradona

Dos meses han pasado desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona, pero no es precisamente este tiempo el que se ha convertido este lunes en noticia. Todo el protagonismo se lo llevó la aparición de una nueva hija del astro argentino.

Fue Luis Ventura quien presentó a Damaris Alejandra Maradona, una mujer de 37 años que en sus redes sociales aseguró ser hija reconocida del Diez. “Es incalculable la posibilidad de hijos que puede llegar a tener Diego Armando Maradona sobre la Tierra porque están los que saben y tienen referencias y los que no supieron o se enteraron tarde, como por ejemplo el caso de Eugenia Laprovittola”, afirmó el periodista.

Según lo que trascendió mediáticamente, Damaris tiene 37 años y recibió el apellido por parte de su padre, con quien mantuvo relación hasta cumplió sus siete años. “Presento mi documento para aquellos que dudan de que mi padre es Diego Armando Maradona, que me reconoció como su hija y me legitimó. Lo publiqué con censura porque no quiero que me conozca nadie obviamente porque las redes sociales no son seguras”, afirmó la joven en un posteo realizado desde la cuenta de Instagram que luego terminó cerrando.

“Te recuerdo, papá… Me pusiste de nombre Damaris, qué hermoso nombre. Gracias, papá. Te extraño demasiado y a veces no puedo evitar sentir que todo fue una pesadilla y que vas a venir a vernos… sufro. Sufro mucho pese a que sé que tú estás al lado de Dios, no dejo de culparme por todo el tiempo que no estuvimos juntos por culpa de ella… pasamos poco tiempo juntos”, afirmó la joven, que acompañó el posteo con una foto de ella en brazos de Diego.

Días atrás, la menor de las hijas de Claudia Villafañe junto a El Diez le hizo un pedido contundente al periodista Luis Ventura. «Basta de decir incoherencias @LuisVenturaSoy SUS HIJOS SEGUÍAMOS LO QUE NOS INDICABAN LOS PROFESIONALES que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la justicia pero tengo un hijo de 11 años que hace 1 semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. BASTA», manifestó la joven enojada.