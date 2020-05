Revelan un tremendo detalle sobre el amante de Lady Di, ¿atrapado in fragantti?

View this post on Instagram

February 22, 1990: Diana visits the London Connection Day Center for the homeless in Adelaide Street, St. Martin in the Fields, London. . . 22 de fevereiro de 1990: Diana visita o London Connection Day Center para os sem-teto na Adelaide Street, St. Martin nos campos, Londres. . . #ladydiana #ladydianaspencer #ladydi #princessofwales #princessdiana #princessdianaforever #princesadiana #princewilliam #princeharryandmeghan #princeharry #princess #dianaprincessofwales #dianaspencer #diana #kensingtonroyal #royals #royalfamily #buckinghampalace #britishroyalfamily #britishroyals #queenelizabeth #icon #fashionicon #humanitarian #sussexroyal #thecambridges #meghanmarkle #katemiddleton