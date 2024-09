Viral en TikTok: colectivero rescató a perro que era maltratado por un colega y emocionó a todos

Tras bañarla y darle de comer, compartió el video de todo lo ocurrido en sus redes sociales, que se llenaron de comentarios apoyando su inmenso gesto: “Te eligió para cuidarte y guiarte en este mundo tan cruel. No la abandones”; “Gracias, señor chofer, por no ser indiferente”; “Sos un genio, hermano, por algo te busca a vos”; “Que sea tu compañera de viaje, te va a proteger y cuidar”; “Llevame a tu casa, dice el firulais”; “Llevas a cada animal, no vas a llevar a este angelito”; “Adoptalo, por favor, no lo tires”.