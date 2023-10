Los jubilados que reservaron 51 cruceros seguidos: "Es más barato que un geriátrico"

El 6 de junio de 2022 , después de dos años de no poder salir de su casa por el COVID , una pareja de jubilados cambió radicalmente su vida.

Fieles a su idea, los bisabuelos reservaron 51 viajes y, desde entonces, han pasado 500 días en el mar con una ventaja que no dejan de repetir: su plan es más barato y divertido que ir a un geriátrico .

En una entrevista con el programa “A Current Affair”, Marty reconoció que se han acostumbrado tanto a esta nueva vida que les resultaría imposible volver a su antigua existencia: “Ahora ya no tenemos que limpiar el cuarto ni hacer la cama. No sabemos cómo hacerla un porque no la hemos hecho durante mucho tiempo, así que ahora tenemos que permanecer a bordo sólo para seguir con vida”.

Su esposa remarca: “¿A dónde más podés ir a cenar, a un espectáculo, a bailar? ¡A lo largo del día tienes todas estas actividades!”.

Para la pareja, la gente del crucero es “como una familia” y confiesan que siguen una rutina particular todos los días: comienzan jugando una hora al ping-pong, luego disfrutan de las paradas que realiza el crucero y terminan la jornada bebiendo algo en cubierta con otros pasajeros.