Quico yanqui: el mensaje del comediante que ahora trabaja para Estados Unidos

méxico Quico se bajó y no buscará ser presidente de México

Para la campaña que se llama “Cruce Legal”, el actor grabó el siguiente video, donde dice: “Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal”. Y remató con su clásico latiguillo: “Si sí lo haces, sí me simpatizas”.

El video de menos de un minuto, que fue difundido por la embajada norteamericana, fue suficiente para que los mexicanos seguidores de la serie lo criticaran duramente, convirtieran en tendencia el topic “Quiko Yanqui”, y enseñados, le recordaran que toda la vida vivió de un solo personaje.

POLÉMICA por un video de QUICO: le pide a los MEXICANOS que no crucen ilegalmente a EEUU

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FElBotCinico%2Fstatus%2F1709279499055988782&partner=&hide_thread=false La embajada de EEUU en México le pagó al actor de Quico para hacer un anuncio contra la migración ilegal.



La CIA ya no da más... pic.twitter.com/S9UeZpNwx4 — (@ElBotCinico) October 3, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRAIDERFCB%2Fstatus%2F1709310584204775830&partner=&hide_thread=false El Fentanilo llegó a la vecindad — (@RAIDERFCB) October 3, 2023

Dentro de la misma iniciativa, grabó otros videos. En uno de ellos interpreta a Quico jugando con autitos, simula un accidente, y carga contra los Coyotes, personas que cobran por guiar a los migrantes por los peligrosos desiertos que deben atravesar en el cruce.