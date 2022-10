Tarifas de luz y gas: quiénes tendrán un mes más de subsidios en forma inesperada

La quita de subsidios en las tarifas de gas y luz para los usuarios que no se hayan inscripto en el registro online comenzará recién a partir de octubre, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Energía. A pesar de que el inicio de la quita gradual de subsidios estaba previsto para comienzos de septiembre no había hasta el momento una norma explícita que determinara en qué categoría se ubican las personas que no se inscribieron en la página online.