Stock limitado y precios que rondan los $10.000, así será la venta de repelentes en farmacias de San Juan

Se acercan los meses de mayor calor y los mosquitos ya están diciendo presente. Luego de lo que sucedió con el dengue la temporada pasada, algunas familias se anticipan a la compra de repelentes. Mientras en supermercados y almacenes por el momento la presencia del producto es dispar, en las farmacias sanjuaninas anticipan que si no se soluciona el problema de producción a nivel nacional podría haber faltante de stock antes del pico de demanda.

Tiempo de San Juan dialogó con Marcelo Quiroga y Gustavo Costamagna, integrantes del rubro farmacéuticos. Ambos coincidieron que, si bien no hay faltante preocupante del producto, los proveedores están entregando a cuentagotas, limitando el stock. “Hay algunas presentaciones que en este momento no se consiguen”, precisó Gustavo.

Este inconveniente se está registrando con S.C Johnson, que no está produciendo a los niveles necesarios para cubrir la demanda de “OFF”, la principal marca de repelente que se consume en el país. Si bien hay otras marcas, no suelen ser las más buscadas por los consumidores o no están posicionadas en el mercado.

Esta situación complica a las farmacias, ya que en algunos casos les están solicitando pagos por anticipados antes de incluso hacer el pedido. “Hablando con dueños de farmacias de otras provincias, como Mendoza o Córdoba, comparten que la situación es la misma. Hoy en día el stock está limitado en todo el país. Si bien hay, no saben hasta cuándo, depende de la demanda que se pueda generar”, indicó Quiroga.

image.png

Ante un panorama así, las fuentes consultadas indicaron que, en algunos casos, hay quienes tienen el producto y aprovechan la situación para colocar precios inflados al incremento que ya de por sí vienen registrando las distintas presentaciones de repelente. El problema es que, de profundizarse la situación, se podría vivir un panorama similar al de la temporada pasada, donde los valores fueron exageradamente altos y la disponibilidad del producto era prácticamente nula.

“Por repelentes están consultando y comprando. Cuando llega el producto a la estantería se lo llevan en cuestión de horas. Hay otras marcas que no están muy instaladas, pero la gente está acostumbrada a la marca clásica”, concluyó Costamagna.

A qué precio se podrá encontrar repelente esta temporada

Es importante tener en cuenta que los valores son a modo de referencia. El costo final dependerá de múltiples factores, como disponibilidad, stock, lugar donde es adquirido y marca, entre otros.

Teniendo en cuenta esto, para tener una idea, la presentación en crema para piel expuesta estará alrededor de los $3.000 el producto de 60 gramos.

image.png

Los aerosoles rondarán entre los $6.000 a $6.500; mientras que aquellos aerosoles de la categoría “máxima duración” se podrán encontrar entre los $9.500 y $9.800.

El envase familiar del repelente más consumido en su presentación crema de 200 gramos rondará los $15.000.

En caso de registrarse una escasez en el producto, los valores sin duda serán más elevados.