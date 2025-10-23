jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Informe nacional

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

El vino todavía da sus primeros pasos en el mundo digital: apenas el 1,56% de las ventas se concretan online, según un informe. Cómo, cuánto y qué se compra en la web y que pasa en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
El vino recién está dando sus primeros pasos en el comercio digital, según un estudio.&nbsp;

El vino recién está dando sus primeros pasos en el comercio digital, según un estudio. 

En un país -y una provincia como San Juan, gran productora de vino-, las cifras del comercio electrónico sorprenden: solo el 1,56% de las ventas nacionales se realizan por internet, mientras el Ecommerce ya representa el 15% del comercio tital en la Argentina.

Lee además
Viñedos sanjuaninos: sol, montaña y degustaciones para todos los públicos.
Turismo San Juan

Ruta del vino en San Juan: cuál es la mejor época para visitar bodegas
de la reliquia a la novedad, asi nacio el vino que se produce con uvas casi centenarias en calingasta
Producción local

De la reliquia a la novedad, así nació el vino que se produce con uvas casi centenarias en Calingasta

Mientras En 2024, las bodegas argentinas facturaron casi $12.000 millones en canales digitales, un salto del 237% interanual, pero todavía una porción mínima si se la compara con otros rubros.

Los datos surgen del Estudio Anual de Comercio Electrónico en la Industria Vitivinícola, elaborado por Combinatoria junto al Observatorio Vitivinícola Argentino y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

El vino, en versión online

En tiempos donde todo se compra con un clic, el vino todavía parece resistirse a digitalizarse del todo. Aun así, los números muestran un avance: las ventas online crecieron un 15% respecto al año anterior, en un contexto general de caída del consumo.

Durante 2024, 35 bodegas argentinas con venta online participaron del relevamiento. De ellas, 18 concentran el 91% del total vendido por internet, lo que muestra que el negocio aún se encuentra en manos de los grandes jugadores del sector.

En total, se registraron 126.491 órdenes de compra y se vendieron 1.070.586 litros de vino, el equivalente a 237.908 cajas de seis botellas. El ticket promedio fue de $94.505, con un promedio de 11 botellas por pedido, una tendencia que indica que los consumidores aprovechan los descuentos y envíos para abastecerse más que para comprar una sola etiqueta.

Qué se compra y quién compra

image

El informe también da pistas sobre los gustos. El 76% de las compras fueron de vinos tintos, y dentro de ese segmento, el Malbec concentra el 42% de las ventas.

En cuanto al perfil del comprador digital, el 69% son hombres y el 60% tiene más de 45 años, un dato que contrasta con la idea de que el ecommerce es terreno joven.

Uno de los mayores obstáculos para las bodegas sigue siendo el costo logístico: representa el 15,4% del valor total de facturación online, y casi el 98% de ese costo lo absorben las propias bodegas. Aun así, 6 de cada 10 compradores eligen la entrega a domicilio como forma de envío. Para incentivar las ventas, las bodegas aplicaron descuentos promedio del 20% y casi la mitad de las compras se pagaron en cuotas.

Cómo juega San Juan en el tablero digital

Aunque el estudio no desagrega datos por provincia, San Juan -segunda productora de vinos del país y con una fuerte presencia en el mercado del mosto y las pasas- aparece con mucho potencial en este nuevo escenario.

Algunas bodegas locales ya experimentan con plataformas propias, ventas a través de redes sociales y marketplaces especializados, pero el crecimiento todavía es incipiente.

Es que aquí el sector históricamente está asociado a una experiencia presencial –catas, degustaciones, turismos, ferias- y el desafío para las bodegas sanjuaninas será impulsar la pasión por el vino al comercio digital.

Temas
Seguí leyendo

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Los depósitos en dólares marcaron un récord desde 2001

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Leve mejora para las acciones argentinas y caída para los bonos en Wall Street

Una reunión y el respiro que espera el comercio sanjuanino: el EPRE presenta nuevo plan de "facturación nivelada"

Audiencia clave por evasión millonaria: el empresario sanjuanino Manuel Ponte ante la Justicia Federal

Más aumentos que bajas en la Feria de Capital: cuánto cuestan las frutas y las verduras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los depositos en dolares marcaron un record desde 2001
Finanzas

Los depósitos en dólares marcaron un récord desde 2001

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Te Puede Interesar

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Detalles del acuerdo

Cómo ayudará el Gobierno de San Juan a reabrir un indispensable centro de cuidados paliativos

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos
Zona Sur

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.
Para tener en cuenta

Por las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes