De la reliquia a la novedad, así nació el vino que se produce con uvas casi centenarias en Calingasta

En el corazón de Hilario , una localidad de Calingasta que descansa sobre uno de los márgenes del Rio de los Patos, donde no viven más de 20 familias, se encuentra la Finca Pastorelli , un espacio que en su interior esconde una vasta y rica historia relacionada con la vitivinicultura. De parrales que van rumbo a cumplir los 100 años nació un vino que no solo transmite legado, sino también pasión por lo propio.

Historia de vida El inmigrante italiano que se enamoró de Calingasta, resucitó una finca abandonada y hoy mira con orgullo el fruto de su esfuerzo

El vino “Viñas Viejas” fue una idea de Francisco Cruz Pastorelli, nieto del fundador de la finca y quien se puso al hombro el desafío de mantener la actividad bajo los principios de sostenibilidad, cuidado e identidad regional. Con una carrera de sommelier encima y formación en agricultura, Francisco logró encerrar el mejor potencial de las uvas en botellas, dando inicio a una producción con gran potencial.

IMG_4373 Francisco Cruz Pastorelli junto a su abuelo y fundador de la finca, Franco Pastorelli.

“Desde muy joven visualicé el trabajo de la viña porque siempre estuvo a mi costado, sin prestarle tanta atención, pero sabiendo que estaba ahí. Mi abuelo me enseñó que se puede vivir de una manera más sana desde la autosuficiencia. Él producía todos sus alimentos, desde los huevos hasta los chacinados, y por supuesto los vinos. Me enseñó que en el campo se puede vivir y ser feliz con una vida digna y gratificante, por eso empecé a formarme en agricultura de manera autodidacta. También estudié sommelier y otras carreras, pero elijo el campo”, asegura Francisco.

Hace unos dos años Francisco tomó la posta de los destinos de la finca. El grueso de la producción suele venderse a productores locales, pero el joven calingastino decidió ir un paso más allá y apostar a un producto propio que fuera el orgullo de la familia. Así nace “Viñas Viejas”, el vino de Hilario que se obtiene de granos producto de cosecha temprana y cuidadosa, lo que le da un toque de acidez natural y frescura que se percibe desde el aroma.

IMG_4379

Al tratarse de la primera producción, la partida fue limitada, concentrándose en 250 botellas de Torrontés y la misma cantidad de botellas de un tinto elaborado con criollas de parrales que tienen más de 80 años y presentan características particulares que le dan un acabado único a la bebida.

Previo al embotellado hubo un intenso trabajo de microvinificaciones naturales, ya que el propósito era obtener un producto lo más orgánico posible, sin presencia de productos químicos, representando el espíritu de la Finca Pastorelli.

IMG_4382

En la actualidad Viñas Viejas puede conseguirse en el interior de la Finca Pastorelli, donde también se puede degustar de otros vinos de la zona, producto de bodegas locales que trabajan con las uvas de Hilario, haciendo que cada pasaje por boca sea una experiencia única, donde lo antiguo y lo nuevo se combinan a la perfección en una bebida ideal para compartir.