San Juan, rezagada en vuelos: Mendoza tiene 11 veces más frecuencias ¿Por qué no llegan más aviones?

La información oficial indica que Aerolíneas Argentinas opera en el aeropuerto local Domingo Faustino Sarmiento con 17 frecuencias directas a Buenos Aires, más 2 frecuencias semanales a Córdoba. Ese último destino permite sumar combinaciones a Buenos Aires vía Córdoba y al resto de los destinos que se operan desde esa provincia. Todos los días hay entre dos y cuatro vuelos directos a Buenos Aires, y los días miércoles y sábados la frecuencia directa a Córdoba.

En Mendoza, según informó la pagina oficial de gobierno, hay 212 vuelos semanales, de los cuales 173 son de cabotaje y 39 internacionales. Además, se registran semanalmente más de 30 vuelos chárter en el Aeropuerto El Plumerillo. Aerolíneas cuenta con 63 vuelos semanales de cabotaje a Buenos Aires. El resto se los reparten las siguientes Low Cost: Jets Mart, Fly Bondy y Sky Airlines.

Desde San Juan se puede volar solo a Buenos Aires y Córdoba y aunque el aeropuerto es internacional, no hay ninguna ruta al exterior. Desde Mendoza se puede volar a Buenos Aires, y a destinos como Córdoba, Salta, Rosario, Neuquén, Bariloche, Mar del Plata y Misiones, además de las rutas internacionales a Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana y México.

El presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez; dijo en una nota reciente a Tiempo de San Juan que el tema es un viejo reclamo del sector, y que insistirán con las próximas autoridades provinciales electas para mejorar la conectividad aérea y traer Low Cost también a San Juan. No solo para tener mayores frecuencias sino también pasajes más baratos.

Las razones

¿Por qué no llegan más aviones a San Juan? Según Giménez, este destino no les conviene porque tiene demanda esporádica y no sostenida en el tiempo, lo que hace que San Juan no sea una ruta “rentable”.

En cambio, Fabio Nievas piensa distinto. El vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEGA) dijo que “a Mendoza meten mas vuelos porque muchos sanjuaninos van a tomar un avión a esa provincia. Los vuelos aquí llegan atestados y sin embargo no ponen más frecuencias para venderlos más caros”.

Agregó que e l martes de la semana pasada en el colectivo del Sur y Media Agua de las 18 horas a Mendoza, se bajaron 14 personas provenientes de San Juan en el aeropuerto El Plumerillo. "Y es solo un horario, y de un solo día; sin contar los que van en auto”, indicó.

Nievas dijo que los empresarios hoteleros y gastronómicos siempre han acompañado los reclamos del gobierno provincial para que se puedan traer más vuelos Low Cost a San Juan, sin éxito. Agregó que es necesario que San Juan sea considerada de Turismo Emergente para lograr atraer a las aerolíneas más económicas, e incluso también propuso la idea de que se el aeropuerto local sea considerado como el del Palomar cuando operó con vuelos. “Sería ideal que aquí operen solo líneas aéreas Low Cost”, opinó.

Desde la entidad explicaron además que el aeropuerto de Mendoza tiene categoría HUB de aviación, lo que significa que los vuelos son regionales y entonces llegan más aviones.

Al igual que los operadores turísticos, los hoteleros y gastronómicos también se van a poner a disposición del nuevo gobierno provincial, con el objetivo de crear un vínculo y tratar temas como el de la conectividad.