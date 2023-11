Volar a Buenos Aires: la enorme brecha en los precios de pasajes entre San Juan y Mendoza

El motivo: en San Juan tiene el monopolio Aerolíneas Argentinas, mientras que la vecina provincia cuenta con varias empresas Low Cost que hacen descender los precios.

Para el próximo fin de semana largo, por ejemplo, si algún sanjuanino desiste de ir a votar y quiere volar a la capital del país, saliendo el viernes 17 de noviembre y regresando el lunes 20 que es feriado tendrá que disponer de $91.074 para el ticket aéreo ida y vuelta desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento en Las Chacritas. En cambio, igual destino y días baja a $ 46.748, y un ahorro exacto de 94,82%; tomado desde el aeropuerto mendocino.

Si la fecha elegida es para el siguiente feriado del viernes 8 de diciembre, con regreso el domingo 10, el ticket ida y vuelta desde San Juan cuesta $84.751 versus $45.499 desde Mendoza. Aquí la diferencia es de 86%.

Para la Navidad, un vuelo que salga el sábado 23 y regrese el martes 26 de diciembre vale $88.412 por persona desde esta provincia, frente a los $49.314 de la provincia vecina, es decir, un 79% más caro.

En las agencias

El presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez; admitió que el tema es un viejo reclamo del sector, y anunció que insistirán con las próximas autoridades de gobierno de la provincia para mejorar la conectividad aérea y traer Low Cost también a San Juan. “Mientras más competencia hay más posibilidades de encontrar buenas tarifas”. Indicó el empresario. Respecto a Aerolíneas Argentinas mencionó que los cuadros tarifarios son similares, “pero al tener menos cantidad de vuelos, la demanda hacia los económicos hace que se terminen pronto”.

En igual sentido, la empresaria turística Silvia Yafar, dijo que el cuadro tarifario de Aerolíneas Argentinas es idéntico en ambas provincias, pero en San Juan al haber menos vuelos, los más económicos se acaban pronto. “Las compañías aéreas tiene el “Yield management”, una gestión de herramientas para fijar precios, gestionar reservas y cerrar ventas, y es una cuestión de oferta y demanda”, explicó. Yafar aseguró que en el último tiempo hay un incremento del tráfico aéreo en San Juan por la minería, el turismo y eventos turísticos, “pero hay menos disponibilidad de lugares baratos en Aerolíneas Argentinas”.

¿Por qué no llegan las líneas Low Cost a San Juan? “No les conviene este destino porque tiene demanda esporádica, fluctuante, no sostenida en el tiempo como otros destinos. Debemos seguir empujando para que se logre”, opinó Yafar. “Nos falta un paso en la provincia, no somos aun una ruta rentable como Córdoba, Mendoza, Iguazú u otros lugares”, agregó Giménez.

Vuelos en San Juan

Actualmente en San Juan la empresa Aerolíneas Argentinas ofrece 17 frecuencias directas a Buenos Aires, más 2 frecuencias semanales a Córdoba. Ese último destino permite sumar combinaciones a Buenos Aires vía Córdoba y al resto de los destinos que se operan desde esa provincia.

Todos los días hay entre dos y cuatro vuelos directos a Buenos Aires, y los días miércoles y sábados la frecuencia directa a Córdoba. Las tarifas son muy variables con la disponibilidad y la demanda, y cada tarifa tiene un cupo limitado por vuelo. Para tener una idea aproximada, varían entre $21.400 y $69.700 por tramo, más los impuestos y cargas aéreas.