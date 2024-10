Obras de estaciones de servicio en San Juan: mientras una sigue paralizada, otra está muy cerca de inaugurar

Las obras de dos flamantes estaciones de servicio en San Juan presentaron varias similitudes. A principios de 2023, las edificaciones de una YPF de Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría -Capital- y una Shell de avenida Libertador y Boulogne Sur Mer -Rivadavia- levantaron polvareda entre los vecinos, quienes se negaron al arribo de las bombas de nafta. Pasó más de un año y medio de los conflictos vecinales y el panorama para ambos proyectos es muy diferente. Por un lado, la Shell de Rivadavia todavía no comenzó a construirse, y por el otro, la YPF de Capital está muy cerca de inaugurarse.

El propietario también habló de una fecha estimada de apertura. “Será antes de fin de año”, confirmó Eduardo Barceló, propietario de la estación de servicio, a este diario. Cabe destacar que, en junio de 2024, fuentes oficiales de dicho proyecto, manifestaron que pretendían inaugurar la bomba de nafta a principios del próximo año, pero los avances posibilitaron el adelanto de la fecha. “Será la más moderna de San Juan”, expresó el dueño del complejo.

c441a050-3711-455b-a909-e1cdc37c5e3a.jpg

Los antecedentes de la obra

En sus inicios, la estación de servicio fue muy resistida por los vecinos de la zona que se oponían a su instalación. Por este motivo, enviaron una nota a Planeamiento intentando impedir la edificación.

Un tenso cruce ocurrió en agosto de 2023. En el lugar y mientras se desarrollaba la inspección, hubo fuertes discusiones entre el abogado, los vecinos y el letrado que representa al dueño de la estación de servicio. Previamente, los habitantes de la zona presentaron un amparo judicial para evitar que se avance con el proceso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1692685652087758911&partner=&hide_thread=false Tensa inspección ocular en el terreno donde construirán una resistida YPF pic.twitter.com/WjRSgUH6sy — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 18, 2023

Los vecinos manifestaron que era un “capricho” del empresario poner justo en esa intersección una nueva estación de servicio y quisieron introducir nuevos reclamos ante el juez. Por ejemplo, mencionaron el tema de la contaminación y el tránsito, pero, Conti se mantuvo firme en observar solo lo planteado en el recurso de amparo que es la proximidad de las viviendas y la cercanía de las escuelas.

El caso de la Shell de Rivadavia

Pasaron varios meses y hasta el momento no hay avances en la obra de una estación de servicio ubicada en una zona top de San Juan, la cual generó polémica entre los vecinos. “Todavía no hay puesta ni una piedra”, dijeron en junio pasado los responsables del proyecto de la estación Shell de Avenida Libertador a metros de calle Santo Domingo, y esa situación no presentó cambios por un único motivo.

Los responsables del proyecto, que está a cargo de la empresaria Analía Salguero -ex presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan-, continúan a la espera de la aprobación de la Dirección de Impacto Ambiental -DIA-. “Todavía no tuvimos respuestas”, indicaron a este diario. Sobre este hecho, expresaron que los encargados de la obra hicieron numerosos pedidos para obtener una devolución.

3f734d53-0595-4ee4-916a-d70a4098c57djpgwebp.webp

Una vez finalizada dicha etapa, darán comienzo a la obra con todos los procesos especiales de una estación de servicio. Los trabajos durarían dos años, como máximo. Pese a ello, afirmaron que todo dependerá de la situación económica del país.