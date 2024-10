La obra de una estación de servicio que generó polémica en San Juan, sin avances: el principal motivo

Pasaron varios meses y hasta el momento no hay avances en la obra de una estación de servicio ubicada en una zona top de San Juan , la cual generó polémica entre los vecinos. “Todavía no hay puesta ni una piedra”, dijeron en junio pasado los responsables del proyecto de la estación Shell de Avenida Libertador a metros de calle Santo Domingo, y esa situación no presentó cambios por un único motivo.

Los responsables del proyecto, que está a cargo de la empresaria Analía Salguero -ex presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan-, continúan a la espera de la aprobación de la Dirección de Impacto Ambiental -DIA-. “Todavía no tuvimos respuestas”, indicaron a este diario. Sobre este hecho, expresaron que los encargados de la obra hicieron numerosos pedidos para obtener una devolución.

Una vez finalizada dicha etapa, darán comienzo a la obra con todos los procesos especiales de una estación de servicio. Los trabajos durarían dos años, como máximo. Pese a ello, afirmaron que todo dependerá de la situación económica del país.

El reclamo vecinal

La situación fue conocida durante enero de 2023. Vecinos del barrio privado Ayres del Libertador, ubicado al lado del terreno de la obra, se manifestaron en contra de la instalación de las estaciones de servicio. Señalaron que no estaba contemplado cuando adquirieron sus lotes o construyeron sus casas.

Sascha Von Lapcevic, dueño de una de las viviendas del barrio privado, se comunicó con Tiempo de San Juan. “No nos hace falta tener más estaciones de servicio, no es una necesidad, no es que en esta zona no haya. Ella quiere poner su negocio, yo la felicito, pero, que lo ponga en un lugar donde no cause inconvenientes”, dijo en una nota publicada el 25 de enero de 2023.

“Ahora los chicos en la entrada van a tener que pasar por la vereda de la estación para salir. Es un barrio privado”, remarcó Lapcevic. El movimiento vehicular y de gente que generaría la bomba de nafta en ese lugar es algo que los vecinos no quieren y, además, aseguran que fueron engañados porque les dijeron que ahí se levantaría un centro comercial y no una estación de servicio.

“Primero que te ofrecen un barrio con un centro comercial y te ponen una estación de servicio. Empieza a perder valor tu propiedad. Vos no sabés la gente que pasa, hay gente las 24 horas, es otra cosa. Porque si vos me decís que acá hay una fábrica bueno, pero es un barrio privado”, continuó Lapcevic.

En ese momento, Salguero manifestó que entendían el reclamo de los vecinos, que resultaba ser de un grupo minoritario, pero que eso no iba a detener el avance de la construcción de la bomba de nafta.

Tras la confirmación del proyecto, no hubo novedades sobre el reclamo vecinal durante este año.