Luis Caputo confirmó una importante baja para septiembre y que se vienen nuevas medidas

Junto con el abaratamiento de las importaciones, Caputo anunció que vendrá una serie de medidas que irán bajándole el costo a los empresarios.

Las principales definiciones del ministro

Salida del cepo

Respecto a la salida del cepo, el ministro sostuvo que “hay una ansiedad entendible de muchos, pero que no es la ansiedad que nos mueve día a día, para nosotros no es un tema de tiempos, sino de formas. Lo haremos lo antes posible, pero, cuando salgamos, estaremos seguros de que no generará problemas a la sociedad. No se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien. La salida del cepo será cuando estén dadas las condiciones y estamos trabajando para que sea lo antes posible”.

El programa económico a rajatabla

“Nosotros tenemos un programa económico que diseñamos antes de que el Presidente fuera electo y lo estamos llevando a cabo a rajatabla, que era una de las grandes dudas, si lo íbamos a poder hacer. No nos desviamos del plan y a muchos les sorprenden los resultados”.

Recuperación económica

Sobre la recuperación económica, Caputo indicó que vendrá del consumo y del crédito. “Hace 20 años que el banco no trabaja de banco, sino que es intermediario entre los depósitos de la gente y el Banco Central o el Tesoro Nacional. Si ustedes querían tomar un crédito no había o no lo querían tomar con una inflación del 150 o 200%. Cuando asumimos, Argentina llegó a tener un nivel de préstamo de apenas 3 puntos del PBI. En un país con muy poco crédito ese ratio suele ser de 25 puntos, en un país con crédito normal está cerca del 55 y en uno con mucho crédito, arriba del 100”, explicó.

Y manifestó que eso empezó cambiar: “Esos 3 puntos pasaron a 5,1, empieza a haber crédito a tasas más razonables porque estamos bajando la inflación. El Banco Central ya no tiene la necesidad de imprimir pesos, el Tesoro Nacional no tiene necesidad de endeudarse y los bancos necesitan prestar al sector privado y, en la medida en que la inflación baja, las tasas empiezan a ser tasas que una empresa o un individuo puede tomar”.

Competencia de moneda

Consultado sobre el nuevo régimen monetario y de competencia de monedas, Caputo dijo: “Hoy hay un nivel de agregados monetarios bajísimo, la economía necesita remonetizarse. En un esquema de competencia de monedas, esa remonetización se dará en pesos o en dólares, en la moneda en que la gente elija. Convivirán las dos monedas y el tipo de cambio no va a ser un problema en un esquema donde ya no hay emisión monetaria”.

Costo argentino

"Hay que bajar el costo argentino, sacarle el pie de la cabeza al sector privado, la competitividad se gana con la baja de impuestos y la baja de impuestos ayuda a la baja de la inflación”.

Nuevas medidas

A la eliminamos de la retención de IVA a los comercios, se sumará una serie de medidas que vamos a anunciar los próximos 30 días para contribuir a que la inflación continúe a la baja.

Devaluación

"Lo único que se gana es que la inflación suba y la paguen los que menos tienen”.

