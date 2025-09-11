jueves 11 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Luego de la leve baja registrada este miércoles, así cotiza el dólar en San Juan

La moneda extranjera presenta signos de estabilidad, luego del cimbronazo que dejaron las elecciones legislativas en Buenos Aires. La cotización del blue y banco por banco, para tener en cuenta.

Por Mariela Pérez
dolar.png

Todo parecería indicar que el escenario que se vivió el lunes en el aspecto económico comienza a estabilizarse de cierta manera. Al menos así lo refleja la cotización del dólar, que luego de estar a nada de perforar el techo de la banda cambiaria la divisa comenzó a bajar su valor.

Por estas horas en la city porteña el dólar blue cotiza en las cuevas y casas de cambio a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta. Por su parte, en la provincia, conforme indica el portal DolarSanJuan.com, la moneda estadounidense cotiza $1.350 para la compra y $1.440 para la venta, registrando un alza de $10 en comparación al cierre del miércoles.

image

Por su parte el dólar MEP, también conocido como dólar financiero, está cotizando a $1.426,61 para la compra y $1.427,94 para la venta.

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Supervielle - venta $1.392 / compra $1.442
  • Banco BBVA - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco Columbia - venta $1.410 / compra $1.445
  • Banco Santander - venta $1.385 / compra $1.435
  • Banco ICBC - venta $1.375 / compra $1.437
  • Banco Galicia - venta $1.380 / compra $1.430
  • Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.445
  • Banco de San Juan - venta $1.390 / compra $1.440

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

