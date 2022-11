La inflación también llegó a la canasta navideña, ¿cuánto cuesta armar una en San Juan?

Con el mundial encima pareciera que no estamos en la previa de las fiestas de fin de año, pero ya no queda nada. Exactamente un mes falta para la Navidad y en los distintos supermercados, mayoristas y hasta almacenes de cercanía ya ofrecen los artículos típicos de esta época, aquellos que conforman la canasta navideña. Encontrar buenos precios no es difícil, todo dependerá de la calidad de cada artículo, pero ajustando se puede llegar a armar una canasta simple con poco más de $1.000.