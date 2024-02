Gobierno confirmó que estatales tendrán otro aumento en marzo, ¿cuándo se cobra lo de febrero?

Tras la primera reunión de paritarias, el Gobierno de San Juan comunicó el viernes que liquidará los salarios de los maestros de febrero con una suba del 15% (que impacta directo en el valor índice), una suma fija de 50.000 pesos por única vez más el pago del incentivo docente y de conectividad, a la vez que anunció que hará extensiva esta mejora a todos los estatales provinciales, es decir, los no docentes. Este lunes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que se prevé dar una nueva mejora con los sueldos de marzo, de alrededor de 12%, que se sumará a ésta de febrero, ya que oficialmente consideran que la paritaria continúa abierta.

"Siempre el diálogo es positivo, y más en los momentos donde la situación económica y política a nivel nacional impacta tan fuerte en la provincia de San Juan, el diálogo permanente es la única forma de encontrar los puntos de equilibrio que hacen falta, y de eso se trata, por eso es tan importante mantener el diálogo siempre abierto", dijo Achem este lunes en diálogo con Radio Sarmiento.

De cara a la nueva reunión acordada con los sindicatos, prevista para el 26 de febrero para continuar con las charlas, Achem confirmó que la idea oficial es ofrecer más mejoras salariales a la administración pública provincial. "Para marzo va a haber otro incremento, eso ya el gobernador Marcelo Orrego lo ha determinado, ahora vamos a trabajar el 26 y no sé si probablemente algunos días más seguramente vamos a tener otras reuniones porque vamos a seguir monitoreando junto con los gremios la coparticipación que llega a San Juan", informó.

Achem afirmó que "realmente se va a distribuir todo lo que se puede a los fines de mantener el equilibrio en la cadena de pago".

Sobre el 15% más la suma fija, el funcionario lo presentó como una mejora "que está en curso y que ya lo van a percibir todos los docentes. El 29 de febrero el Ministro de Economía pretende pagar el sueldo y la primera semana de marzo pagar el bono de 50.000 pesos que vendría un poco a compensar el aumento que no se pudo otorgar en el mes de enero", informó sobre las fechas de pago.

Para Achem, este aumento salarial se acerca al 25%. "El gobernador Marcelo Orrego dijo, 'miren, todos los docentes están esperando ese dinero, ya han hecho su proyección de gastos en función de recibir ese dinero, entonces el Gobierno de la Provincia lo va a poner, porque acá las familias están esperando esa plata. Pero lo cierto es que no vino y después la Nación informó que ya no lo iba a poner más. Con lo cual cuando vos sumás esas sumas que percibieron, más los 50.000 pesos, se aproxima en los sueldos bajos y supera el 25% y llega al 25 y en los sueldos más altos está un poco más cerca. Digamos que no es tanto lo que falta en general para llegar al 25% en enero".

Si bien los tres gremios docentes firmaron el acta de paritaria, al salir informaron sobre su disconformidad con lo ofrecido por la parte oficial. Sobre el rechazo, Achem opinó que "a mí me sorprendió que lo hicieran con un comunicado, como si hubiera una confrontación, cuando no la hay y no la hubo tampoco. La paritaria fue extensa en el sentido de que nosotros fuimos muy detallistas en mostrar los números de la provincia, en contar los detalles de la situación como está, en contestar todas las preguntas y hablar de todos los temas. Se habló de la situación de la Obra Social Provincia, se habló de la situación del transporte público, que impacta directamente en las escuelas, se habló de la situación edilicia de las escuelas", destacó.