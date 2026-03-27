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Repercusiones

El aumento de los combustibles empuja entre un 7% y un 9% los precios en los supermercados sanjuaninos

Desde el sector empresarial detallaron que las subas se producen en un escenario de bajo consumo. Preocupa el uso de tarjetas de créditos por parte de los consumidores para comprar alimentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El aumento del combustible en San Juan ya está impactando en la lista de precios de los supermercados locales. Desde el sector, detallaron que hubo una variación del 7% al 9% en los valores que se percibirá desde abril, debido a las actualizaciones de los costos logísticos. Hay preocupación por la baja en el consumo y la utilización de tarjetas de crédito.

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Franco Pelletier, propietario de un conocido mayorista, señaló a Tiempo de San Juan que a partir del primero de abril habrá una suba generalizada en los precios de todos los productos, de entre un 7% y un 9%. “Este ajuste afectará a casi todos los rubros, ya que el 95% de las empresas enviará nuevas listas de precios. El incremento está motivado principalmente por el costo del combustible y los fletes”, explicó. Esta suba fue motivada por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, lo que impactó en los precios de los combustibles, debido a la obstaculización en la circulación de barcos por el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

Por su parte, Alberto Olivera, referente supermercadista de Albardón, dijo que hubo movimientos de precios durante marzo, aunque no son comparables a otras épocas. “Hubo algunos movimientos, pero no en relación con años anteriores. En otros años eran de un 15%, un 20% o un 50%. Ahora ha sido muy poco", declaró Olivera. El propietario atribuyó estos cambios principalmente al aumento en el costo del combustible y el petróleo.

En relación al consumo, Pelletier detalló que hubo una caída de entre un 35% y un 40% en marzo de 2026 en comparación al mismo mes del año pasado. “El estancamiento del consumo se debe a que los sueldos no aumentan al ritmo de la inflación. Además, los aumentos en servicios básicos y el impacto de las subas del transporte en los precios finales de los productos dejan a los consumidores, especialmente a los jubilados, con muy poco poder adquisitivo”, señaló.

Frente a la disminución de las compras, los supermercadistas enfrentan la problemática de la baja rotación de sus productos, lo que genera grandes pérdidas y problemas para sostenerse. Ante esto, llevan a cabo diferentes tipos de promociones para dinamizar el mercado, aunque el panorama es complicado por la falta de poder adquisitivo. “Los comercios están recurriendo a promociones agresivas, descuentos especiales y mayor presencia en redes sociales para intentar incentivar las ventas”.

Lo más preocupante es la utilización de tarjetas de crédito para adquirir alimentos, situación que ocurre desde el año pasado y, según el empresario, es algo que "jamás en la vida pasó". "Los consumidores utilizan las cuotas para refinanciarse y patear todo a futuro. Esto se debe a que los sueldos no aumentan al ritmo de la inflación", concluyó.

Cae la venta en supermercados de todo el país

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de ventas de enero en supermercados, mayoristas, autoservicios y centros de compras. El dato indica una baja generalizada en el consumo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, “las ventas en supermercados cayeron 1,2% interanual en enero de 2026 y 1,5% respecto del mes previo”.

En el informe, el INDEC marca que “en enero de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 1,2% respecto a igual mes de 2025”. Además, en el mismo se subraya que “en enero de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una baja de 1,5% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior”.

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