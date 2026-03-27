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Cómo quedaron los tableros

En una semana, todos los precios de los combustibles en YPF superaron la barrera de los $2.000 en San Juan

En pocos días, los valores en surtidores volvieron a subir y todas las variantes quedaron por encima de los $2.000, en un contexto de aumentos consecutivos y consumo en tensión a nivel nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Apenas unos días alcanzaron para que los combustibles dieran otro salto en San Juan. Este viernes, los valores en estaciones de YPF volvieron a actualizarse y ya no queda ninguna variante por debajo de los $2.000 por litro, consolidando una suba sostenida que se siente con fuerza en el bolsillo de los conductores.

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Los precios actuales marcan que la nafta súper se ubica en $2.075, mientras que la Infinia trepó a $2.258. En el caso del gasoil, el Diesel 500 alcanza los $2.174 y el Infinia Diesel llegó a $2.343. Si se comparan estos valores con los vigentes el último martes, el incremento ronda entre $60 y $95 por litro, dependiendo del tipo de combustible.

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Días atrás, tras un nuevo ajuste, los surtidores ya habían cruzado por primera vez la barrera psicológica de los $2.000 en el caso de la nafta súper. En ese momento, el litro había pasado de $1.992 a $2.013, en el marco de una suba de $21 que se sumaba a una seguidilla de aumentos registrada durante marzo.

El contexto nacional no es alentador. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado con datos de la Secretaría de Energía, el consumo de combustibles atraviesa un escenario de retracción. En febrero se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos a nivel país, lo que representó una caída interanual del 1,7%, el nivel más bajo para ese mes desde 2021.

Sin embargo, San Juan mostró un comportamiento atípico. La provincia registró un leve crecimiento del 1% interanual y se ubicó entre las pocas jurisdicciones que lograron sostener la demanda, junto con Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro. Este dato contrasta con la tendencia general, donde la mayoría de los distritos evidenció caídas, especialmente en el consumo de gasoil.

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