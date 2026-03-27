Subas en el combustible: mientras en el país se vivió el peor febrero en ventas desde 2021, San Juan dio una sorpresa

Mientras la venta de combustible cayó considerablemente en todo el país, San Juan fue una de las provincias que marcó un crecimiento.

San Juan fue una de las provincias que sorprendió al ubicarse entre las pocas que lograron escapar a la caída del consumo de combustible a nivel nacional. De hecho, registró un leve crecimiento interanual durante febrero. Este desempeño contrasta con el escenario general del país, donde las ventas marcaron su peor nivel para ese mes desde 2021, en medio del panorama de aumentos repetidos en el valor de las naftas y el gasoil.

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De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, elaborado en base a datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, en febrero se comercializaron 1.299.600 metros cúbicos de combustible en todo el país, lo que representa una baja del 1,7% interanual.

En este contexto adverso, San Juan mostró una suba del 1%, ubicándose entre las únicas cuatro jurisdicciones que lograron crecer. El listado lo completan Río Negro (+3,8%), Buenos Aires (+1,6%) y Santa Fe (+0,7%). En contrapartida, veinte distritos registraron caídas, con Misiones (-10,1%) y Corrientes (-13,5%) encabezando las bajas más pronunciadas.

A nivel general, el comportamiento del mercado estuvo marcado por la caída del gasoil, que retrocedió un 3,8% interanual, mientras que el consumo de naftas se mantuvo prácticamente estable, con una leve baja del 0,1%.

Al interior de cada segmento también se observaron diferencias. En naftas, la variedad súper cayó un 2,1%, mientras que la premium creció un 5,5%. En tanto, el gasoil común registró una fuerte baja del 10,4%, parcialmente compensada por el aumento del 6,6% en su versión premium, aunque este repunte no alcanzó para revertir la tendencia negativa del segmento.

El informe también detalla la participación de las principales empresas del sector. YPF lideró el mercado con el 56% de las ventas y un crecimiento interanual del 1,2%. Detrás se ubicaron Shell, con el 22,3% del total y una caída del 5,1%; Axion, con el 12% y una baja del 2,1%; y Puma Energy, con el 5,3% y un retroceso del 13,5%.

En el acumulado del primer bimestre de 2026, el panorama continúa en terreno negativo: las ventas totales cayeron un 0,7% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta disminución fue impulsada principalmente por el gasoil (-2,4%), mientras que las naftas mostraron un leve crecimiento del 0,4%.

*Con información de Agencia NA