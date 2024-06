Confirmaron una nueva suba del boleto de colectivo en San Juan

Confirmado. Habrá un aumento en el precio del boleto de colectivo en San Juan . Así lo informó la ministra de Gobierno local, Laura Palma, en rueda de prensa. Hasta el momento, no hay una cifra exacta sobre el nuevo valor. La cartera espera por la reunión entre ATAP y UTA.

Por el momento, esperan por la conciliación obligatoria entre el gremio y el sector empresarial. “Hemos manifestado nuestra posición hacia la ATAP cuando nos hemos reunido. Estamos siempre a favor de los trabajadores y nuestra lucha no es contra los choferes”, contó.

Una vez confirmado el valor del aumento, habrá demoras para la aplicación en el sistema SUBE.

También afirmó que continuarán los trasbordos sin cargo y la suba del boleto escolar, siendo un tercio al valor de la primera sección.

Qué dijeron los empresarios

Las negociaciones se manejan a diario, según dijo el referente de ATAP, Ricardo Salvá, este viernes en diálogo con Canal 13 San Juan. "Nos estamos reuniendo mucho con el gremio, tratando de que se entienda esta situación y tratar de llegar al mejor acuerdo posible", aseguró.

Las reuniones entre ATAP, UTA y el Ministerio de Gobierno se acentuaron en los últimos días tras la amenaza de los choferes de dejar sin servicio a los sanjuaninos, en reclamo porque buscan cobrar lo mismo que los colectiveros de AMBA. Se habla de un boleto cercano a los 800 pesos parta poder compensar los salarios. Sobre ese valor Salvá dijo que "puede que sea así, lo cual no quiere decir que va a ser así. Eso lo va a disponer el gobierno provincial, eso no lo disponen las empresas".

"Va a haber seguramente un ajuste tarifario, pero no podemos adelantar montos. Si tenemos en cuenta el nivel de compensaciones tarifarias que tiene el transporte en San Juan, las tarifas debieran rondar en esos montos. Pero no lo puedo decir con exactitud porque justamente en eso se está trabajando. Hay que trabajar mucho porque hay que intentar que las tarifas no lleguen a ese monto", detalló Salvá.

En los últimos 6 meses, la tarifa del colectivo de corta y media distancia en San Juan que se maneja con la Red Tulum tuvo dos actualizaciones. En la primera el boleto estándar pasó de 60 a 200 pesos y luego escaló a 470 pesos. El Gobierno dice que este valor es difícil de mantener, haciendo el esfuerzo de pagar el subsidio, ya que hubo fuertes incrementos salariales y fuertes incrementos en el combustible entre diciembre y enero.

El empresario recalcó que en las empresas en realidad lo que se subsidia es el pasaje. El Gobierno le paga por el servicio a las empresas, compensaciones tarifarias, es decir, lo puede pasar la tarifa o lo puede pasar a compensación tarifaria, pero es una decisión del Ministerio del Gobierno.

Días atrás, el Secretario de Transito y Transporte provincial, Marcelo Molina reconoció que estudian aumentar el boleto: "Para que se pueda dar este aumento salarial vamos a tener que revisar tarifa. Es aumento de boleto, el sanjuanino es el que va a tener que hacer el esfuerzo", afirmó.

Salvá dijo que "nosotros no somos partidarios, ni siquiera el gobierno provincial, ni las empresas, de que las tarifas se vayan muy arriba, teniendo en cuenta la situación general".

Agregó que "Tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar mucho en tratar, y todos poner una parte, para que las tarifas si van a crecer, no crezcan demasiado".