Precio del boleto de colectivo en San Juan: a cuánto puede aumentar, según los empresarios

Las tensiones entre el gremio de los choferes UTA y los dueños de colectivos por una actualización de salarios siguen a pleno y desde el Gobierno ya adelantaron que podría haber un nuevo aumento de la tarifa para viajar en la Red Tulum en San Juan. Para ATAP, que nuclea a los empresarios, no sería descabellado que el boleto estándar escale a los 800 pesos en la provincia en los próximos días. Esto es casi el doble de lo que cuesta actualmente.

Tras el fracaso con ATAP Los colectiveros sanjuaninos en pie de guerra: ante la falta de acuerdo no descartan medidas de fuerza

Las reuniones entre ATAP, UTA y el Ministerio de Gobierno se acentuaron en los últimos días tras la amenaza de los choferes de dejar sin servicio a los sanjuaninos, en reclamo porque buscan cobrar lo mismo que los colectiveros de AMBA. Se habla de un boleto cercano a los 800 pesos parta poder compensar los salarios. Sobre ese valor Salvá dijo que "puede que sea así, lo cual no quiere decir que va a ser así. Eso lo va a disponer el gobierno provincial, eso no lo disponen las empresas".

"Va a haber seguramente un ajuste tarifario, pero no podemos adelantar montos. Si tenemos en cuenta el nivel de compensaciones tarifarias que tiene el transporte en San Juan, las tarifas debieran rondar en esos montos. Pero no lo puedo decir con exactitud porque justamente en eso se está trabajando. Hay que trabajar mucho porque hay que intentar que las tarifas no lleguen a ese monto", detalló Salvá.

En los últimos 6 meses, la tarifa del colectivo de corta y media distancia en San Juan que se maneja con la Red Tulum tuvo dos actualizaciones. En la primera el boleto estándar pasó de 60 a 200 pesos y luego escaló a 470 pesos. El Gobierno dice que este valor es difícil de mantener, haciendo el esfuerzo de pagar el subsidio, ya que hubo fuertes incrementos salariales y fuertes incrementos en el combustible entre diciembre y enero.

El empresario recalcó que en las empresas en realidad lo que se subsidia es el pasaje. El Gobierno le paga por el servicio a las empresas, compensaciones tarifarias, es decir, lo puede pasar la tarifa o lo puede pasar a compensación tarifaria, pero es una decisión del Ministerio del Gobierno.

Días atrás, el Secretario de Transito y Transporte provincial, Marcelo Molina reconoció que estudian aumentar el boleto: "Para que se pueda dar este aumento salarial vamos a tener que revisar tarifa. Es aumento de boleto, el sanjuanino es el que va a tener que hacer el esfuerzo", afirmó.

Salvá dijo que "nosotros no somos partidarios, ni siquiera el gobierno provincial, ni las empresas, de que las tarifas se vayan muy arriba, teniendo en cuenta la situación general".

Agregó que "Tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar mucho en tratar, y todos poner una parte, para que las tarifas si van a crecer, no crezcan demasiado".

Los que viajan en colectivo siguen siendo cada vez menos

La demanda de pasajeros de colectivos en San Juan, cayó este año. El empresario confirmó que "a nivel general la demanda ha caído por encima del 15%, pero claro, ha caído en distintas proporciones, según hablamos de servicios urbanos, o suburbanos, o de larga distancia".

Los servicios que más se han visto resentidos, en cantidad de usuarios, dijo Salvá, son las líneas de larga distancia, en segundo lugar las suburbanas, y en tercer lugar las urbanas, pero las tres han sufrido merma de usuarios.

Hay usuarios que por algunas razones se han volcado al transporte público, otros por algunas razones han dejado de usar el transporte público, pero en el promedio ha habido una disminución de usuarios, que nosotros también lo atribuimos a la disminución de la actividad económica, que se puede estar avizorando en este momento.

"Es un momento difícil, por eso digo que tenemos que manejarnos con la mayor responsabilidad posible, porque son temas sensibles y como digo, también tratando de que si hay un ajuste tarifario sea lo menos que se pueda, pero quedar en una situación que haga viable pagar el nuevo salario de los choferes", concluyó.