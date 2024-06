Los colectiveros sanjuaninos en pie de guerra: ante la falta de acuerdo no descartan medidas de fuerza

Este miércoles en la Subsecretaría de Trabajo se llevó a cabo una nueva audiencia entre UTA y ATAP en medio del conflicto salarial. Ante la falta de acuerdo y a dos semanas del fin de la conciliación obligatoria, el gremio que nuclea a los choferes de colectivo de San Juan alertó que en caso de no llegar a buen puerto las negociaciones, iniciarán con las medidas de fuerza, que implicaría sin duda retención del servicio.

La conciliación fue dictada el 28 de marzo y finaliza 15 días hábiles después, por lo que sobre la semana del 17 de junio podría haber novedades que no agraden a los usuarios del servicio si no se llega a un acuerdo satisfactorio para el sector. Cabe recordar que los colectivos pujan por un acuerdo salarial similar al arribado en AMBA, algo que los empresarios rechazan debido a que sostienen que los subsidios que llegan no son los mismos, lo que hace inviable poder alcanzar los sueldos se aproximan al millón de pesos.

“Seremos respetuosos de la ley, principalmente para no poner en riesgo las fuentes de trabajo, pero vencida (la conciliación) no bajaremos los brazos en nuestro reclamo, y serán responsables de romper la paz social los verdaderos responsable del transporte”, sentenciaron desde el gremio.

El comunicado completo: