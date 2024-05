El Gobierno de San Juan analiza subir el boleto de colectivo para mejorar el salario de choferes pero pone un límite

En medio de los reclamos de los choferes de colectivos, el Gobierno de San Juan analiza un nuevo aumento del precio del boleto para viajar en la Red Tulum. "Para que se pueda dar este aumento salarial vamos a tener que revisar tarifa. Es aumento de boleto, el sanjuanino es el que va a tener que hacer el esfuerzo", afirmó este miércoles el Secretario de Transito y Transporte provincial, Marcelo Molina. A la vez, destacó que una recomposición a los choferes debe ser acorde a la realidad de San Juan no a la del AMBA, que es lo que piden.

Los choferes de colectivo locales nucleados en UTA quedaron en medio de una conciliación obligatoria con el Gobierno, tras decidir hacer una retención de servicios en reclamo de que en San Juan los empresarios firmen el mismo acuerdo al que llegó la patronal en AMBA. "El aumento salarial creemos que los trabajadores lo tienen que tener", detalló Molina este miércoles en diálogo con Radio Sarmiento. No obstante, puso límites sobre el criterio de porcentajes: "Creemos que los trabajadores lo tienen que tener en relación a cómo vive la provincia de San Juan. A la situación inflacionaria del país de San Juan. Porque lo del AMBA es una jurisdicción, no es que se arreglo para todo el país", destacó el funcionario de Marcelo Orrego. No obstante, como la gestión de Javier Milei dejó de enviar subsidios a las provincias para el transporte, quedan pocas opciones para sostener el precio del boleto congelado.