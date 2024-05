El Gobierno de San Juan declaró ilegal la medida de fuerza de UTA

En la mañana de hoy varios usuarios se toparon con la noticia de no contar con el servicio de transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, escuela u otras actividades. Si bien desde UTA anoche se había anunciado una medida de fuerza en medio de la discusión salarial, la misma entraba en vigencia esta noche. Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Trabajo decretaron ilegal la medida de fuerza llevada a cabo por el gremio que nuclea a los choferes.

Laura Palma, ministra de Gobierno, apuntó contra el gremio asegurando que la medida tomada por UTA en el arranque de la jornada es ilegal, debido a que no hubo comunicación previa ni al Ministerio como a la Subsecretaría de Trabajo, que son los pasos previos a la hora de iniciar acciones que perjudiquen el normal funcionamiento de servicio.

“Hemos estado en contacto con las empresas y haremos una reunión. Nuestra idea es tener un canal de diálogo abierto, entendemos el pedido salarial pero no queremos que los sanjuaninos sean rehenes de un conflicto laboral que perjudica al usuario. Esto no puede pasar y vamos a defender a los sanjuaninos”, aseguró, detallando que se aplicarán las sanciones que correspondan tanto contra las empresas que no salieron en sus horarios normales y contra el sindicato, en la medida que corresponda.

Por otro lado, quien también hizo referencia sobre el conflicto entre UTA y ATAP fue el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien confirmó que durante el transcurso de la mañana declararon la ilegalidad de la medida de fuerza.

“Nunca se presentó ningún expediente anunciado la medida de fuerza. Hemos sacado la resolución de ilegalidad y ahora se procede a llamar a audiencia de conciliación”, dijo. Y continuó: “Con una anticipación de 24 horas están obligados a iniciar el expediente en la Subsecretaría de Trabajo anunciado la medida de fuerza, y esto no sucedió. Incluso tengo entendido que anunciaron una medida de fuerza para esta noche y la llevaron a cabo esta mañana. Ahora queda en manos de los empresarios descotar a los choferes. Creemos que los trabajadores son rehenes de los sindicatos”.

Por su parte, Palma detalló que el foco del conflicto es salarial. Sucede que mientras en AMBA se llegó a un acuerdo salarial, en el interior no se pudo arribar al mismo debido a las diferencias en tarifas y subsidios, y ante esto, desde UTA San Juan emitieron un comunicado la noche del lunes anunciando retención de servicio a partir de las 21:30 de este martes.

image.png

La sorpresa se la llevaron los usuarios esta mañana cuando el colectivo no llegó a la hora prevista. Conforme había señalado Ricardo Salvá, de ATAP en declaraciones radiales, la demora del servicio se debió a diversas asambleas que se estaban llevando a cabo en las empresas por parte del gremio.

Salvá precisó: “Esta mañana nos hemos desayunado con que han detenido los colectivos en las empresas y ha habido demoras. Esto es algo que no estaba previsto y nos toman por sorpresa. Son asambleas en los paraderos que en realidad son demoras para generar incomodidad, llamar la atención en vistas a lo que va a suceder esta noche aparentemente. Nosotros por nuestro lado, podemos entender perfectamente que quieran mejorar su situación salarial, pero en San Juan no se pactan los salarios, se pactan en Buenos Aires”.

Ante la declaración de ilegalidad, se entiende que la medida de fuerza de esta noche quedaría sin efecto, pero se esperan novedades con el correr de la jornada sobre si habrá conciliación obligatoria o si UTA deberá dar marcha atrás.