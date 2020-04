Cheques rechazados: estiran plazo, habilitan segunda presentación y eliminan comisiones

En el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, el Banco Central informó que habilitó una segunda presentación de cheques rechazados y eliminó comisiones.

No obstante, la Comunicación aclara que "esta disposición no es aplicable a los cheques generados por medios electrónicos".

La Comunicación A6950 del BCRA detalla que se definió:

Ampliar en treinta (30) días adicionales el plazo para la presentación de los cheques comunes o de pago diferido que finalice durante la vigencia de dicha medida del Poder Ejecutivo Nacional, hayan sido librados en la República Argentina o en el exterior.

Admitir una segunda presentación para los cheques rechazados por causal “Sin fondos suficientes disponibles en cuenta” de acuerdo con las normas sobre “Sistema Nacional de Pagos - Cheques y Otros Instrumentos Compensables”. Esta disposición no es aplicable a los cheques generados por medios electrónicos o ECHEQ.

Determinar que las entidades financieras no podrán aplicar comisiones a sus clientes relacionadas con el rechazo de cheques.”

Fuentes empresarias comentaron sobre la medida a Ámbito: "Se prorrogan los vencimientos de los cheques que tenían fecha de vencimiento durante la cuarentena y que no podrán cobrar comisiones por cheques rechazados o sin fondos. Me parece que tomaron nota que los 69.000 que estaban 'sin fondos'. Es por efecto descalce de caja y que tienen que volver a hacer el clearing cuando esto termine, a fin de evitar remisiones".

