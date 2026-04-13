Sube la Bolsa argentina detrás de la reacción alcista del petróleo

Las implicancias globales del conflicto bélico en Oriente Medio afectan la economía internacional y crean un clima cauto entre los inversores.

M2 en abril y la mirada del sector Construir en San Juan: precios desacelerados y una actividad sostenida por la obra pública, según empresarios

El precio del petróleo crudo sube en torno al 5%, por encima de USD 100 el barril para las variedades de Texas y Brent, luego de que Estados Unidos detalló sus planes para bloquear los puertos iraníes, publicando un aviso en el que advierte que podría capturar los barcos que infrinjan las medidas.

En un comunicado al que tuvo acceso Bloomberg, Estados Unidos reiteró que las medidas comenzarían a las 3 de la tarde, hora de Londres. Los buques neutrales en aguas iraníes tienen hasta esa hora para abandonar el país; de lo contrario, estarían sujetos a “intercepción, desvío y captura”, según el comunicado.

En este contexto, los índices de Wall Street negocian con leves pérdidas de hasta 0,5%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -con alta ponderación de compañías del rubro energía- gana 0,8%, a 3.020.000 puntos a las 11:30 horas.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacan las ganancias de YPF y Vista Energy, con un 3 por ciento.

“El clima externo vuelve a condicionar el apetito por el riesgo global y de dicho sentido responden los activos domésticos, a partir de la percepción de ‘alto beta’ (volatilidad) que suelen otorgarle los operadores de mercados emergentes, con las señales locales más desplazadas a un segundo plano”, expresó el economista Gustavo Ber.

“El desafío que monitorean los operadores frente a este panorama es la capacidad de que dicha dinámica pueda trasladarse en una acumulación de reservas, para lo cual el Tesoro debería cubrir sus necesidades sin demandar divisas al BCRA, y así es que resulta clave la profundidad que vaya obteniendo desde el financiamiento local”, agregó.

En el plano local, las compras de divisas que efectúa el BCRA en el mercado de cambios -por encima de los USD 5.000 millones en 2026- empuja a favor de los precios de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-, que suben este lunes un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan resta diez unidades para la Argentina, en los 541 puntos básicos, un mínimo desde el 4 de marzo.

“Están teniendo un muy buen viento de cola los países emergentes; tanto Argentina como Brasil están subiendo fuerte, por un simple motivo de que se vuelve a abrir un poco el apetito por el riesgo”, dijo Ignacio Murúa, experto del Grupo SBS.

“Hay optimismo respecto a lo que va a suceder en América Latina, justamente ya no mercados emergentes sino que puntualizan en América Latina por sobre Asia y por bastante, y tiene que ver con un ciclo alcista de commodities producto de todo lo que está pasando, que sin duda que América Latina es la región con mayor exportación de ese tipo”, explicó.

“Entendemos que el peligro de armamentos nucleares y misiles de largo alcance próximos a Irán serían un grave peligro para muchos países, en especial para Israel y otras naciones de la región. Por lo tanto, sus posibilidades de negociación serían sumamente limitadas”, reportó VatNet Financial Research.

Respecto al “aspecto económico y financiero, entendemos que no convendría confiarse en una drástica solución positiva si no se producen grandes cambios políticos”, agregó.

“El mix de políticas continúa buscando equilibrar la estabilidad cambiaria y de tasas, mientras crece la presión política en un contexto de actividad débil, donde la desinflación por sí sola podría no ser suficiente para sostener el apoyo”, señaló Adcap Grupo Financiero en un reporte.

“La caída vertical de las tasas de interés presiona sobre el mercado de cauciones y fondos de inversión. La decisión del principal Banco Nación fuerza a los competidores a ajustar sus márgenes de ganancia. El ecosistema financiero se adapta así a un entorno de retornos reales cada vez más acotados”, consideró Wise Capital.

“El BCRA aprovechó la calma cambiaria para suavizar las restricciones al acceso de divisas, normalizando operaciones para individuos y empresas”, agregó.

“La preferencia de los inversores sería que a corto plazo la economía y las reformas vuelvan al centro de la escena, no sólo para despejar el escenario político sino también para que puedan estar acompañadas de una mejora en las expectativas sociales”, dijo un economista a Reuters.

FUENTE: Infobae