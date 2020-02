No hubo oferta salarial para docentes sanjuaninos: ¿y la cláusula gatillo?

Tras tres horas de discusión, este lunes se dieron por abiertas en San Juan las paritarias docentes encabezadas por los ministros Felipe de los Ríos (Educación) y Marisa López (Hacienda) y los gremialistas Luis Lucero de UDAP, Roberto Rosa de UDA y Daniel Quiroga de AMET. No hubo oferta oficial ahora pero el ministro adelantó que sí habrá una en la segunda reunión.

Según la ministra López, en la reunión se estableció una agenda de trabajo en temas referentes al sector, entre ellos la política salarial para este año. No hubo oferta oficial y quedaron en retomar la charla el miércoles 26 de febrero. Esta fecha se da para esperar resultados de la reunión del Consejo Federal del Salario prevista para el 20 que puede lanzar un parangón, además el 22 se reúnen todos los ministros de Educación del país en Chapadmalal.

En el meeting de este lunes que se hizo en el segundo piso del Centro Cívico, el Gobierno destacó el cumplimiento de los convenios paritarios hasta enero de 2020 con un importante esfuerzo para la provincia además de conceder el bono de 4.000 pesos con los sueldos de febrero y marzo, una suma que representa un alto porcentaje para los sectores de remuneraciones más bajas.

¿Y la cláusula gatillo? “Hoy no hemos hablado de ninguna cláusula en particular. Sólo hemos manifestado que han tenido muy buenos resultados los acuerdos paritarios anteriores y que han resultado muy costosos porque no entendíamos que iba a ser tan alta la inflación y que vamos a estar a la espera de lo que ocurra a nivel nacional para tomarlo como referencia”, en referencia al piso salarial”, remarcó López.

No obstante, al salir los gremios destacaron que ellos quieren que se conserve la cláusula gatillo. Lucero fue uno de los que fundamentó que esa herramienta les da "seguridad" sobre los sueldos, ya que se activa inmediatamente que se actualiza la inflación.

Además del tema salarial se puso en agenda de este año otras discusiones como la situación de los celadores. Esto, a iniciativa del Gobierno, prevé que se revise el problema salarial que afecta a unos 150 celadores que tiene el sistema educativo provincial, que son preceptores auxiliares de escuelas albergue. Tienen a cargo tareas de organización desde la presencia de los alumnos hasta comedores, horarios y contención en general.